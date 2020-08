Incarcatoare frontale Kramer. Cele mai inalte standarde de emisii

Aceste masini Kramer indeplinesc deja valorile limita mai stricte pentru particule si oxizi de azot. Odata cu introducerea nivelului V in masinile de lucru mobile din Europa, sunt lansate cele mai inalte standarde mondiale de emisii.Anul trecut, la Bauma, "Kramer a stabilit din nou noi standarde in industria constructiilor prin concepte inovatoare de masini, proiecte de digitalizare si cele mai noi tehnologii de actionare", a afirmat Karl Friedrich Hauri, directorul general al Kramer-Werke GmbH.La fel ca in cazul tuturor modelelor din seria 8 - gama Premium Kramer's, directia pe toate rotile, crab si doar pe punte fata sunt disponibile standard.Aceste masini impresioneaza prin stabilitate maxima, manevrabilitate si sarcina utila constanta, datorita cadrului vehiculului testat si dovedit in timp. Datorita directiei pe toate rotile si blocarii unghiului de directie de 2x40 grade, aceste masini sunt specialisti pentru sarcini grele pe santiere. Raza de rotire a acestor utilaje este de numai 3.865 milimetri.Christian Stryffeler, care a preluat conducerea de la Karl Friedrich Hauri din cu luna iunie anul trecut, afirma in cadrul targului Bauma din 2019, ca "Serviciile care genereaza valoare adaugata si experiente extraordinare sunt din ce in ce mai importante in randul clientilor.Acesta este motivul pentru care suntem deosebit de mandri ca am fost in masura sa prezentam vizitatorilor proiecte interactive de digitalizare in acest an, cum ar fi simulatorul nostru de cabina de realitate virtuala sau noua oferta telematica EquipCare, pentru a raspunde asteptarilor si nevoilor lor.Desigur, primul incarcator electric cu roti directoare, 5055e, care a castigat premiul inovatiei la Bauma 2016, a fost si el prezent la targ. Fara indoiala ca Bauma a fost un succes complet ", a adaugat Stryffeler.Kramer este poate cea mai importanta platforma din industrie pentru eficienta si calitatea performantei oferite de, destinate atat sectorului agricol, in domeniul reciclarii cat si in domeniul constructiilor de drumuri si nu numai.