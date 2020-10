Vaticanul a vandut bunuri provenite din donatii pentru a plati un credit folosit la construirea unei proprietati de lux in Londra

Imprumutul acordat de banca Credit Suisse a fost garantat cu un portofoliu de instrumente financiare descris de guvernul Bisericii Catolice ca "provenind din donatii" pastrate la filiala din Lugano a bancii elvetiene, potrivit documentelor vazute de Financial Times.Informatiile ca fondurile din donatii ale Bisericii Catolice au fost ipotecate pentru a face investitii riscante se adauga unor dezvaluiri recente ca oficiali ai Vaticanului care gestioneaza donatiile s-au implicat in inginerii financiare complexe, dintre care unele au generat pierderi, potrivit guvernului de la Vatican, care este condus de papa, ca episcop al Romei.Luna trecuta, Giovanni Angelo Becciu, puternicul cardinal care a supravegheat investitiile respective in perioada 2011-2018, a fost solicitat de Papa Francisc sa demisioneze din cauza acuzatiilor de "delapidare" care nu au legatura cu imprumuturile sau investitia din Londra.Cardinalul Becciu neaga orice neregula si a afirmat ca se va apara de toate acuzatiile. Vaticanul nu l-a acuzat pentru nicio fapta. Cardinalul a negat in mod repetat ca activele caritabile au fost investite in dezvoltarea proprietatii din Londra. Cu toate acestea, cardinalul nu a raspuns intrebarilor adresate de Financial Times legate de folosirea donatiilor drept garantii pentru imprumuturile utilizate la finantarea unor investitii precum dezvoltarile imobililare.Vaticanul, care a refuzat sa comenteze, nu a fost obligat de catre Credit Suisse sa vanda active, dar a optat in schimb sa isi reduca in mod voluntar datoriile fata de banca, a declarat o persoana apropiata tranzactiei. Persoana a precizat ca guvernul Vaticanului incearca sa isi reduca expunerea la credite.