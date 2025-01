Poveste de succes in industria romaneasca, de la faliment, la dublarea cifrei de afaceri

In ultimii patru ani, producatorul de caramizi Cemacon si-a dublat cifra de afaceri, pe o piata care a scazut cu 34%. O revenire spectaculoasa daca ne gandim la situatia falimentara in care se afla afacerea in primii ani de criza economica, din cauza unor decizii neinspirate. Iata insa ca anul 2014 surprinde compania cu o profitabilitate operationala de 19% si o cota de 16% din piata de caramida.

Despre eforturile care au pus bazele unei povesti de succes in industria romaneasca, ne-a povestit mai multe, in cadrul unui interviu acordat Business24, Liviu Stoleru, Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie Cemacon.

Evolutia financiara a companiei in anul 2013 si rezultatele negocierilor cu creditorii contureaza premisele unei victorii in lupta companiei Cemacon cu criza economica. In ce masura va simtiti increzator sa afirmati ca Cemacon este astazi o companie "sanatoasa", in afara oricarui pericol?

Cemacon este o cu totul alta companie decat era in urma cu 4 ani. Spunand acest lucru, ma refer la echipa de management, cu multa experienta si hotarare, avem cel mai performant portofoliu de zidarie din Romania, reteaua de parteneri e mult consolidata, avem o noua imagine in piata.

