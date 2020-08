"Interventie brutala pe piata "libera" a comunicatiilor mobile"

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3059-l04082020dcom

Dupa titlu am avut, la inceput, impresia si bucuria ca, in fine, se rezolva problema autorizarii infrastructurilor 5G prin infiintarea ghiseului unic online pentru autorizare inainte de licitatia 5G, asa cum este normal pentru ca detinatorii de frecvente sa le poata si utiliza. A fost doar o impresie - nu s-a propus ceva constructiv, facilitator, ci dimpotriva. 07 aug, 2020 | ECONOMICA.net Scopul - eliminarea unor furnizoriPentru prima data in istoria postdecembrista a "telecomunicatiilor" romanesti se prezinta o lege care isi propune "un mecanism de autorizare prealabila a producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, fiind urmarite considerente ce tin de eliminarea oricaror riscuri la adresa securitatii nationale si apararii nationale", un mecanism de limitare a acesului furnizorilor, a competitiei pe o piata care a fost tot timpul libera. Proiectul propune ca "autorizarea sa fie acordata prin decizie a Prim-Ministrului, dupa avizul conform al Consiliului Suprem de Aparare al Tarii (CSAT)", o interventie a politicului intr-o piata pana acum libera si care a luat decizii pe baza considerentelor economice.Legea mai propune si "masuri de eliminare treptata a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software utilizate in prezent de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G", anuland progresul realizat pana acum de comunicatiile mobile romanesti.Toate acestea sunt justificate prin faptul ca se "urmareste reducerea riscurilor la adresa securitatii nationale si apararii nationale prin instituirea unui regim de autorizare a producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software destinate utilizarii in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G".De fapt scopul este transpunerea in plan local a memorandumului Romania-SUA, adica eliminarea unor jucatori importanti pe piata noastra si piata mondiala - furnizorii chinezi. Proiectul de lege nu abordeaza securitatea retelelor 5G Dat fiind multitudinea de obiecte care se pot conecta la noile retelele 5G, securitatea cibernetica va fi intotdeauna o problema indiferent de furnizorul echipamentului, fapt total ignorat de proiectul de lege in discutie.Daca intr-adevar se dorea protejarea noilor retelele 5G, proiectul de lege ar fi trebuit sa defineasca un cadru institutional - o agentie nationala responsabila: CERT.ro, de exemplu si masuri pentru prevenirea si detectarea atacurilor cibernetice, cele preconizate de Comisia Europeana, de exemplu.Comisia Europeana a prezentat in acest an un set de masuri privind securitatea retelelor (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures), care trebuia implementat pana 30 aprilie 2020 de catre toate tarile si raportata implementarea pana la 30 iunie 2020. Spre deosebire de acest proiect de lege, documentul Comisiei Europene nu face referire la autorizarea sau interzicerea vreunui fabricant de echipamente de telecomunicatii, ci doar la masuri pentru securitatea cibernetica.In plus exista si ENISA, entitate special creata la nivelul Uniunii Europene pentru a ajuta Comisia Europeana, statele membre si comunitatea de afaceri sa adreseze, sa raspunda si in special sa previna problemele de securitate a retelelor si informatiilor.Astfel, problema securitatii noilor retele 5G poate fi detasata de memorandumul Romania - SUA si ar trebui rezolvata la nivel national inspirandu-ne din practicile europene. Solutia la memorandum - asigurarea securitatii retelelor Proiectul de lege nu numai ca nu abordeaza problema securitatii retelelor 5G dar nici macar nu aminteste riscurile si modul de abordare nationala prin implementarea masurilor UE.Solutia este simpla - instituirea unui mecanimsm/cadru de control a securitatii noilor retele 5G, care sa detecteze problemele de securitate si sa ia masuri proportional cu gravitatea lor. Romania, tara membra a Uniunii Europene, ar trebui sa aiba o abordare europeana, raliindu-se practicilor europene: sa aplice setul de masuri al CE creand un cadru institutional national si sa rezolve astfel problema securitatii retelelor si, deci si a memorandumului. Interventie brutala pe piata "libera" a comunicatiilor mobile Proiectul de lege reprezinta o interventie brutala pe o piata care de la aparitie a fost una libera, cu putine exceptii: OUG114/2018, de exemplu.Se limiteaza, astfel, accesul unor furnizori in loc de a lua in consideratie monitorizarea pentru inlaturarea posibilelor riscuri de securitate. Lege in contradictie cu reglementarile Uniunii Europene, pentru piata comuna, libera Cadrul de reglementare si functionare a "telecomunicatiilor" din Uniunea Europeana este asigurat prin cinci directivele, dintre care una este dedicata autorizarii - directiva 2002/20/EC, care are ca obiectiv autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, neavand de a face cu furnizorii. ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l24164 )Proiectul de lege, prin limitarea participarii unor furnizori importanti, este in contradictie si cu liberalismul economic, cu spiritul reglementarilor Comisiei Europene de piata comuna, libera.Comisia Europeana a abordat subiectul securitatii printr-un cadru adecvat de monitorizare a securitatii si nu prin eliminarea unor furnizori.Prin noul proiect de lege Romania ignora complet abordarea Uniunii Europene de preventie si monitorizare, facand nota discordanta. Cum ramane cu armonizarea legislatiei in Uniunea Europeana? Efectele proiectului de lege - prejudicii, intarzierea digitalizarii Eliminarea unor furnizori de pe piata echipamente de retea din Romania ar putea duce la un duopol cu efecte economice analizate anterior (https://nicolaeoaca.blogspot.com/ ) - costuri marite cu circa Euro1miliard si intarzieri in implementare, adica ramaneri in urma in procesul de transformare digitala a economiei si societatii. Costurile vor fi suportate in prima instanta de operatori care le vor transfera apoi catre societate prin tarife mai mari, rezultand o adoptare mai lenta pentru o piata senzitiva la pret (salarii mici!).In plus, obligarea operatorilor de a elimina retelele si serviciile 5G deja in functiune va insemna nu numai noi cheltuieli, ci si un recul in adoptarea noii tehnologii.Nimic despre despagubirea pagubitilor, despre recuperarea intarzierilor Prin adoptarea acestei legi perdantii vor fi in primul rand operatorii de comunicatii mobile si apoi societatea si economia romaneasca, primii fiind obligati la conditii dificile in implementarea noii tehnologii.Proiectul de lege nu prevede nimic pentru despagubirea celor pagubiti, si ma refer in primul rand la operatorii de comunicatii mobile. Despagubirea ar trebui sa constea in acordarea gratuita a noilor frecvente 5G si decontarea costurilor cu eliminarea retelelor 5G existente, etc. Inca o amanare a licitatiei 5G? Dar cum aceste despagubiri nu sunt prevazute in proiect este posibil ca operatorii nostrii sa prefere sa astepte vremuri mai bune si sa nu participe la licitatia 5G preconizata pentru acest an, afacerea 5G parand a nu fi una lucrativa in actualul context.Anul trecut "telecomunicatiile" au avut parte de OUG114/2018, ordonanta lacomiei guvenului, iar anul acesta au parte de ceva similar - mai intai de desfiintarea ministerului "telecomunicatiilor" si acum de un proiect de lege care daca se va aplica va avea acelasi efect, blocarea licitatiei 5G. Anul si blocajul! PS. "Telecomunicatille" trebuie scoase urgent de sub tutela "Transporturilor" pentru a nu impartasi soarta acestora - ultimii din Europa!Sursa: