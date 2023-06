Cum sprijină First Bank managerii și directorii să creeze un mediu de lucru sănătos

First Bank, una dintre instituțiile financiare de top din România, a fost recent recunoscută drept unul dintre cele mai bune locuri de muncă pentru 2023. First Bank este prima instituție financiară recunoscută drept unul dintre cele mai bune locuri de muncă din România pentru 2023 și unul dintre cele 30 de organizații recunoscute în toată țara. Ne-am întâlnit cu Andreea Mihnea care ne-a oferit mai multe informații despre ceea ce face din organizație un angajator de top în România

Vă rugăm să furnizați o scurta prezentare despre organizația dvs

First Bank este o bancă independentă deținută de fondul privat de investiții JC Flowers. Activitatea noastră a început in 2019 când am preluat fosta Banca Piraeus. Încă de atunci, am început un proces de transformări profunde ale operațiunilor, practicilor, echipei de leadership, dar si la nivelul angajaților.

"Digital with a human touch" este promisiunea către clienții noștri, o misiune care îi inspiră pe cei aproape 1000 de colegi în livrarea serviciilor la un standard înalt, în timp ce ne dedicăm în menținerea unor relații apropiate în echipă, dar și cu clienții noștri.

Cum vă implicați angajații?

Deoarece Managerii si Directorii din First Bank sunt principalii responsabili de crearea unui climat sănătos, acordăm multă atenție selectării și dezvoltării acestora prin participarea la programe de dezvoltare manageriala și menținerea unui parteneriat eficient cu echipa de HR Business Partners. Echipa noastră de conducere înțelege importanța unui nivel ridicat de engagement și responsabilizează fiecare manager să ghideze experiența celor din echipele lor. Ascultăm atent ce spun angajații noștri, comunicăm des și nu ne temem să adresăm toate aspectele cu onestitate. Măsurăm engagementul în toate dimensiunile sale și luăm atitudine să îmbunătățim aspectele sub-optime; atunci când nu putem îmbunătăți, discutăm cu cei din echipă pentru a împărtăși perspectivele fiecăruia, iar in final, găsim soluții împreună.

Punem mult accent pe transparență și claritate legate de direcția companiei și stadiul în care ne aflăm, pe valorile și așteptările organizației, atât prin sisteme de management clare, cât si prin dinamica zilnică între noi.

Care sunt cele mai mari provocări de HR astăzi în sectorul bancar românesc?

Exodul din industria bancara către alte domenii, suprasolicitarea influențată și de reglementarea în creștere, inflația.

Ce oportunităţi de învăţare oferiţi angajaţilor dumneavoastră?

Avem o abordare tip bottom-up prin care colegii își pot alege propriile direcții de dezvoltare și certificare în colaborare cu managerul. Tratăm zona de Learning & Development ca pe un diferențiator în domeniul bancar și investim în abilități tehnice, de relaționare și colaborare în echipă și dezvoltarea managerială.

Abilitățile digitale, Data literacy și Design Thinking sunt printre principalele direcții unde încurajăm oamenii să se dezvolte, acestea fiind competențe ale prezentului și viitorului care sunt utile aici și acum, dar sunt și trasferabile în cariera oamenilor. Folosim, de asemenea, instrumente psihometrice de îmbunătățire a dinamicii în echipe ce se focusează pe factori cheie individuali care contribuie la o colaborare eficientă și la auto-dezvoltare.

Bineînțeles, în cadrul băncii, o categorie aparte este reprezentată de trainingurile de tip compliance, specifice sectorului, astfel încât colegii noștri să fie la curent cu cerințele și schimbările din industrie.

Cum a fost călătoria dumneavoastră de certificare cu programul Best Places to Work?

Am realizat la începutul anului 2023 că am atins majoritatea obiectivelor pe care ni le propusesem în urmă cu 3 ani ca angajator. Am început de la o bază minimă de practici de Resurse Umane, majoritatea focusate pe funcții administrative de HR și am construit progresiv o organizație unde cele mai bune practici de management al resurselor umane au devenit norma și au fost adoptate cursiv în experiența angajaților.

A durat 3 ani să ajungem aici și venise timpul să ne măsurăm nivelul de maturitate a brand-ului de angajator, având un benchmark extern.

Pusesem deja în aplicare mecanisme de evaluare comparativă pentru partea de engagement bazată pe 14 dimensiuni, dar engagement-ul este doar un aspect al unei organizații sănătoase. Am vrut să testam organizația în întregime. Am descoperit BPTW in Februarie, iar de acolo lucrurile s-au mișcat foarte repede. Am completat pre-evaluarea înainte să implicăm întreaga organizație în acest proces, echipa de conducere a fost de acord cu ideea și apoi am urmat pașii indicați de echipa BPTW care ne-au ghidat în acest demers.

Acum discutăm feedback-ul personalizat cu fiecare director și, chiar dacă avem rezultate foarte bune, am descoperit numeroase aspecte de îmbunătățit.

Ce sfaturi ați da cuiva care dorește să implementeze procesul de certificare pentru propria organizație în România?

Avem adesea percepții diferite legate de munca noastră în HR versus ce cred și simt oamenii. Poate fi riscant să implici întreaga organizație într-o provocare de acest tip daca nu știi cu adevărat experiența angajaților. Sugerăm să se completeze pre-evaluarea și apoi să se discute cu câțiva dintre colegi despre șansele pe care ei le văd în a atinge scorul minim pentru certificare. Un sfat pentru majoritatea dintre noi: să aibă încredere în propriul instinct asupra probabilității succesului certificării. Eu cred în oameni și în lucrurile făcute cum trebuie și știu că am făcut o treabă temeinică în acești ani și că astfel avem o șansă majoră să primim certificarea încă de la început. În cazul in care nu am fi primit certificarea, măcar știam clar ce mai aveam de îmbunătățit.