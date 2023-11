DataIntelligence.ro - primul hub de date din România pentru profesioniștii din marketing

Publicis Groupe România, cel mai mare grup de marketing, comunicare și transformare digitală din România, a lansat oficial dataintelligence.ro, primul hub de date adresat profesioniștilor din marketing, conceput pentru a oferi acces la o multitudine de informații esențiale pentru decizii de business bazate pe date. Noua platformă oferă o gamă variată de resurse, dar și posibilitatea de a explora datele în timp real, acces la studii de caz, exemple de rapoarte, articole și chiar un dicționar de date care clarifică terminologia specifică.

Care este valoarea YTD a pieței media în România în anul 2023 și care este variația față de anul trecut? Care este brand-ul cu cea mai mare investiție în OOH din categoria Finance? Ce premiu este mai popular în România, în marketing: electrocasnicele sau vacanțele? Acum, marketerii pot afla singuri răspunsul la aceste întrebări, dar și la multe altele, accesând zilnic noua platformă dataintelligence.ro. Aceasta din urmă își propune să fie o destinație online utilă pentru profesioniștii din marketing care doresc să își bazeze deciziile pe date concrete, dar și o sursă de educare pentru cei care urmăresc să dobândească mai multe cunoștințe relevante, de actualitate în domeniu.

”Dataintelligence.ro reprezintă un instrument esențial pentru profesioniștii din domeniul marketingului, oferindu-le acces la informații critice actualizate în mod constant, indispensabile pentru luarea deciziilor într-un peisaj în continuă schimbare. Această platformă dinamică este un punct de referință în evoluția pieței de comunicare și ne mândrim să punem această resursă valoroasă la dispozitia profesioniștilor din România”, a declarat Ilinca Nițu, Data Intelligence Business Growth Director, Publicis Groupe România.

”În ultimii trei ani, toate cercetările, monitorizările și analizele întreprinse de echipa Data Intelligence, interpretând un volum mare de semnale primite de la consumatori, au dus la crearea unei adevărate baze de date menite să răspundă unor obiective concrete de marketing. Le mulțumim partenerilor noștri, fiecare colaborare a mai pus o piatră la baza acestui demers. Am considerat că este momentul să returnăm o parte din acest know-how, să asigurăm o ciclicitate în educarea cu privire la luarea deciziilor bazate pe date”, a adăugat despre platformă Rodica Mihalache, Data Intelligence Lead, Publicis Groupe România.

Platforma prezintă peste 40 de soluții Data Intelligence cu focus pentru poziționarea de brand, business insights, communication effectiveness și consumer intelligence, fiind relevante în prezent pentru 48 de industrii.

”Lansarea primului hub de date destinat profesioniștilor din domeniul marketingului este un pas firesc ce vine în continuarea tuturor eforturilor noastre de până acum de a susține dezvoltarea de strategii de marketing, vânzări și business, cu rezultate cuantificabile, pornind de la date. Credem cu tărie într-un viitor al deciziilor și al creativității bazate pe date, iar dataintelligence.ro, cu toate soluțiile pe care le pune la dispoziție, cu toate actualizările menite să asigure relevanța informațiilor, este piatra de temelie pe care o așezăm pentru acesta”, a spus Ștefan Iordache, Chief Operating Officer, Publicis Groupe România.

dataintelligence.ro asigură zilnic actualizări ale diverselor soluții prezentate, fiind un tool util celor care activează în domeniul marketing-ului. Informațiile sunt disponibile pe www.dataintelligence.ro, dar și în newsletter-ul periodic dedicat, la care se pot înscrie toți cei care doresc să primească mai multe detalii și insight-uri relevante.

Despre Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe România, prezent de peste 25 ani pe piața locală, este cel mai mare grup de marketing, comunicare și transformare digitală din România, având la bază sinergia dintre Creativitate și Tehnologie. Grupul oferă clienților acces la cele mai avansate Servicii și Instrumente de lucru, concentrate în patru arii de expertiză: Comunicare, Media, Data și Tehnologie.

Cu o expertiză solidă în toate verticalele de business relevante, Publicis Groupe România asigură, prin modelul său de business - Power Of One - un Management fluid al Resurselor și Competențelor alocate fiecărui Client în parte.

În portofoliul Publicis Groupe România se află unele dintre cele mai puternice agenții de marketing și comunicare din lume: Publicis, Publicis Relations, Leo Burnett, Saatchi&Saatchi, The Geeks, MSL The Practice, MSL Consultants, Zenith, Starcom și Spark Foundry. www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

