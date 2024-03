Cum poți să faci un milion de euro pe an. Afacerea care merge mai bine decât traficul de droguri

Una dintre rețele succesului a fost dezvăluită de Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, devenit un iscusit om de afaceri.

El a mărturisit cum ar putea face avere orice anteprenor din România, dând și câteva exemple concrete.

”Dom`le, dacă înveți multă carte nu ai timp să faci avere. Dar trăiești toată viața bine. Nu ești bogat, dar trăiești bine și tu și familia ta. Și respectat. (…) Unui tânăr îi trebuie cam 5000 de lei pe lună ca să trăiască bine, să muncească doar. Dacă vrea să facă o afacere are nevoie cam de 100-150.000 de euro. O afacere cu plante medicinale e bună…

Dacă o făceam eu, îi spărgeam pe toți. Dar nu e sub un milion investiția, ca să poți să câștigi. Sunt multe afaceri, dar de durată. De exemplu, dacă ai 20 ha de pământ. Pe astea le iei cu 100.000 de euro, teren agricol. Și te apuci și pui nuci. Iar în cinci ani încep să producă. Iar la 20 de ha faci un milion de euro pe an”, a spus Mitică Dragomir, la FANATIK.

Dragomir crede că cea mai bună afacere posibilă, în cazul în care există finanțe și răbdare, este cumpărarea de pământ. ”Să cumperi pământ e singura afacere posibilă, sigură, în România. Nici narcoticele nu sunt mai bune decât pământul. Eu am cumpărat, de la Becali, acum un an cu 300 (euro mp) și acum e 500. Mi-a dat și 600 pe el. Peste 2 ani e 1000-1200”, spune el, la MAX Profețiile lui Mitică.

Totuși Dragomir trage un semnal de alarmă. ”Dacă riști, poți să faci avere multă, dar mulți s-au și nenorocit. Exemplul meu! Eu, în 2007, puteam să pierd, că a venit criza aceea nenorocită. Pierdeam cam tot. (…) A venit criza, pierdeam în jur de 60-70.000 de euro pe lună. (…) Au venit și mi-au cerut toți banii, altfel mă executau. Le-am zis că nu am de unde să le dau banii. Noroc că aveam ouăle puse în mai multe coșuri. Iar atunci am vândut în pierdere și am pierdut 4 milioane. Dar m-am salvat. Și am băgat bani în imobiliare.

Prima dată m-am apucat eu pe când eram președinte la Ligă. Și m-am apucat și am făcut 16 vile. Nu aveam niciun leu. Banii pe care îi aveam îi băgam în ziare. Scoteam eu bani din ziare, dar nu ca să pot să construiești 16 vile. (…) Când am văzut că alunec m-am oprit. Dar am crezut că mor. Pierdeam toate vilele că am luat un împrumut. Dar nu doar vilele, pierdeam și hotelul. Asta se întâmpla în 2000. Dar am riscat. Tot ce am făcut, am făcut cu împrumut bancar”, mai spune Mitică Dragomir.

