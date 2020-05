Cel mai mare producator de cipuri din lume isi face fabrica de 12 miliarde de dolari

Ziare.

Planul, care ar crea peste 1.600 de locuri de munca, survine in timp ce presedintele Donald Trump intensifica criticile la adresa practicilor comerciale ale Chinei si modului in care Beijingul a gestionat criza coronavirusului, inainte de alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie.Trump a promis de mult timp sa readuca productia din strainatate, iar declinul puternic al economiei provocat de pandemie determina o intensificare a eforturilor guvernului de a pune capat dependentei productiei si a lanturilor de aprovizionare americane de China.Secretarul pentru Comert Wilbur Ross a descris "acordul drept un nou indiciu ca agenda de politici a presedintelui Trump a dus la o renastere a productiei americane".TSMC este un furnizor major al unor giganti americani de tehnologie, cum ar fi Apple , Qualcomm, dar si al grupului chinez Huawei Technologies, plasat de Washington pe o lista neagra de companii periculoase pentru securitatea nationala."Acest proiect este de importanta critica, strategica pentru un ecosistem american al semiconductorilor vibrant si competitiv, care permite celor mai importante companii americane sa fabrice produse care includ semiconductori in interiorul Statelor Unite", a aratat TSMC.In timp ce planul este urias in privinta unei investitii straine in SUA, este mic pentru standardele TSMC. Pentru 2020, planul de investitii de capital ale TSMC este 15-16 miliarde de dolari.Producatorul taiwanez de cipuri a anuntat ca planul prevede constructia fabricii pe parcursul a 9 ani."Amploarea investitiei si tehnologia sunt similare cu ceea ce a facut TSMC in China, ceea ce sugereaza un echilibru intre SUA si China", se arata intr-o nota adresata clientilor de analistii firmei Bernstein.Departamentul pentru Comert a anuntat un proiect de lege care, daca va fi implementat, va restrictiona drastic vanzarile de cipuri ale TSMC si ale altor companii catre Huawei.Potrivit analistilor bancii Credit Suisse , restrictiile propuse ar pune in pericol 14% din vanzari, catre Huawei, ar escalada tensiunilor dintre SUA si China si ar intarzia constructia retelelor 5G.Fabrica ar fi cea mai mare investitie straina a TSMC si ar produce cele mai sofisticate cipuri de 5 nanometri, care pot fi utilizate in dispozitive high-end din domeniul apararii si al comunicatiilor.TSMC produce majoritatea cipurilor in Taiwan si mai are unitati de productie in China si Washington.Cipuri TSMC intra in componenta iPhone-urilor, iar Apple colaboreaza strans cu TSMC.Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat ca cipurile care vor fi produse la noua fabrica a TSMC vor fi folosite de la inteligenta artificiala si statiile 5G pana la avioanele de lupta F-35.