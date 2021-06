Un fost sef din ANAF vinde catre Lidl un teren de peste 2,5 milioane de euro. In acelasi timp, dezvolta un proiect imobiliar urias in Sectorul 6

In zona este construit un ansamblu rezidential cu peste 2.000 de apartamente, o investitie estimata la peste 100 de milioane de euro, potrivit informatiilor obtinute de Profit.ro Firma Simart Arhitecture, infiintata de Marius Gaga si controlata acum de el printr-un offshore din Cipru, a decis sa vanda catre Lidl o suprafata de 8.607 metri patrati din terenul de 75.000 de metri patrati al fostei fabrici Silvarom, la un pret de 2,6 milioane euro.Terenul in curs de vanzare este rezervat pentru un centru comercial inca din etapa Planului Urbanistic de Detaliu, fiind cuprins si in conceptul arhitectural al proiectului Aqua City, ansamblu rezidential ce va fi format din 6 blocuri a cate 7, 10, respectiv 11 etaje si un total de 2.073 de apartamente. Investitia este estimata de dezvoltator la peste 100 de milioane de euro.Marius Gaga a dezvoltat mai multe blocuri cu apartamente in Bucuresti, Constanta si Cluj inainte de a fi numit director general al ANAF. In perioada 2009-2015, el a ocupat, pe rand, functiile de director general ANAF, sef al corpului de control ANAF si sef administratie adjunct al Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti Contribuabili Mijlocii. A fost membru PDL Sector 5 si membru in consiliile de administratie al mai multor companii de stat printre care Loteria Romana, RADET sau CFR