Invazie de pitici de gradina la "Aradeanca": productia a crescut cu 20%

Productia de pitici de gradina a fabricii "Aradeanca" a crescut cu 20 la suta in lunile de vara, la cererea magazinelor care vand aceste produse, atat in Romania, cat si in strainatate.

Directorul SC Aradeanca SA, Dana Neacsiu, a declarat ca o crestere semnificativa a fost inregistrata si la articolele pentru gradina fabricate la Arad, informeaza NewsIn.

"In aceste luni am primit foarte multe comenzi din partea magazinelor pentru pitici de gradina, iepuri de gradina, ursi Koala, rate plutitoare si bufnite. Aceste comenzi au venit deoarece, fata de anii anteriorii, sezonul cald a debutat mai devreme, iar acum se pare ca se prelungeste. Aproape 99% dintre produse sunt comercializate in magazinele din Romania, diferenta fiind exportata in Europa", a mentionat Dana Neacsiu.

Productia fabricii din Arad a fost diversificata, in ultimii ani, deoarece nu existau comenzi, cererea pentru papusi fiind foarte mare doar in preajma sarbatorilor de iarna.

Astfel, de la articole pentru copii s-a trecut la productia articolelor pentru gradina, in acest mod activitatea fabricii in lunile de vara fiind asigurata.

"Am dezvoltat un segment diferit si anume articolele pentru gradina. Am inceput cu fabricarea a cinci pitici, apoi am trecut la sapte pitici, iar acum realizam setul complet, Alba ca Zapada si cei sapte pitici. Am constatat ca vanzarile au crescut in momentul in care am scos pe piata setul complet", a precizat Dana Neacsiu.

