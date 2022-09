Jaguar Land Rover isi va inchide una dintre fabricile din Anglia

Conducerea Jaguar Land Rover a anuntat, joi, ca va inchide una dintre fabricile sale din West Midlands, conform planului de reducere a costurilor.

Securea va cadea fie pe fabrica Land Rover din Soilhull, care are 5.000 de angajati, fie baza Jaguar din Castle Bromwich, unde sunt angajati 2.000 de oameni.

Decizia finala va fi luata de conducerea Jaguar Land Rover pana la jumatatea anului viitor, arata Times Online.

In iunie, Tata Motors a anuntat ca Jaguar Land Rover a inregistrat pierderi dupa plata taxelor de 306 milioane lire sterline (501,5 milioane dolari) in cele zece luni incheiate in martie, cand a avertizat, de asemenea, asupra altor reduceri de personal.

