280.000 de patroni risca amenzi, pentru ca nu si-au depus bilantul

O treime dintre patronii firmelor active din Romania, adica 280.000 de intreprinzatori, risca amenzi de pana la 1.500 de lei pentru ca nu si-au depus situatiile financiare pentru anul trecut la Registrul Comertului, pana la data limita, 31 mai 2010.

Potrivit Oficiului National al Registrului Comertului, din cele circa 790.000 de societati comerciale cu obligatia de depunere a bilantului pentru anul anterior la Registrul Comertului, doar aproximativ 510.000 de societati comerciale - 64,5% din total - au depus situatiile financiare, in timp ce circa 280.000 inca nu le-au depus, adica 35%, reiese din datele obtinute de Mediafax si citate de

Gandul. Situatiile financiare anuale pentru 2009 se depun numai la Registrul Comertului, nu si la fisc.

Reprezentantii IMM-urilor spun ca patronii sunt "debusolati" de ceea ce se intampla in aceasta perioada in economie si ca multi dintre ei au ajuns in situatii financiare dificile si nu mai tin cont ca ar trebui sa depuna situatiile financiare.

"Oamenii de afaceri sunt in degringolada. Nu stiu la ce masuri sa se astepte de la guvern. Ce importanta mai are daca mortul este dus la groapa cu sau fara autopsie?", a comentat pentru sursa citata Florin Parvu, vicepresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

Pe de alta parte, firmele care nu depun situatiile financiare risca sa fie dizolvate. Cele mai multe firme care nu au respectat termenul stabilit sunt in judetul Mures.