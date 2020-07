3 criterii care te ajuta sa alegi combina frigorifica perfecta

Dar cand spatiul poate fi un motiv de minimalism, alegerea ideala o reprezinta combinele frigorifice, atat din punct de vedere al capacitatii mai mari destinata depozitarii, cat si al tehnologiilor revolutionare implementate in ultimii ani. Dar care sunt, oare, factorii ce te ajuta sa alegi modelul potrivit casei si nevoilor tale?: Intrucat este primul lucru pe care il observam, designul unui produs joaca un rol important in alegerea acestuia. Astfel, Miele imbunatateste constant acest aspect, oferind multiple variante, ce se incadreaza perfect stilului bucatariei fiecarui utilizator, contribuind la un stil de viata sanatos si, in acelasi timp, modern. Mai mult, dotarile interioare unice sunt caracterizate de linii orizontale, ce accentueaza arhitectura atent gandita de catre designerii Miele.De asemenea, in cazul produselor din gama MasterCool - BrilliantLight ofera iluminare perfecta interiorului combinei, datorita benzilor LED ce se regasesc in peretii laterali ai aparatului. In plus, pentru ca, uneori, doua maini nu par de ajuns, deschiderea combinei se realizeaza prin simpla apasare a usii, gratie functiei MasterCool - Push2open, ce completeaza intr-un mod elegant designul electrocasnicelor frigorifice Miele.: Atat dimensiunea destinata stocarii alimentelor, cat si cea exterioara sunt elemente esentiale caracteristice unei combine frigorifice. Astfel, clientii Miele pot alege dintre varianta incastrabila, ce confera fluiditate intregii arhitecturi a bucatariei si cea freestanding, ce poate fi amplasata oriunde in spatiu. Ergonomia interioara ramane la acelasi nivel ridicat, indiferent de varianta aleasa.: permanent in dezvoltare de inovatii, Miele ridica standardele si in ceea ce priveste combinele frigorifice, prin intermediul tehnologiilor inglobate. Astfel, sistemul MasterCool - NoFrost ofera confort utilizatorilor, datorita faptului ca, atat decongelarea congelatorului, cat si a alimentelor nu mai este necesara. Concret, NoFrost distribuie uniform aerul rece si uscat in asa fel incat sa nu se formeze gheata.De asemenea, functia MaterFresh mentine fructele si legumele proaspete timp indelungat fara ca acestea sa piarda din nivelul de vitamine, minerale ori prospetime - perfecte pentru o gustare sanatoasa intre mese. Mai mult decat atat, pentru zilele racoroase de vara in care va doriti sa savurati un cocktail racoritor, functia MasterCool - IceMaker va poate oferi pana la 150 de cuburi de gheata pe zi. Suficient chiar si pentru o petrecere alaturi de prieteni in plina vara.Miele este cel mai mare producator mondial de echipamente electrocasnice premium, precum aparatura de gatit, de coacere si de gatit cu aburi, produse de refrigerare, aparate de cafea, masini de spalat vase si produse de ingrijire pentru haine si pardoseli.Acestei linii de produse i se adauga masinile de spalat vase, masinile de spalat rufe si uscatoarele pentru uz comercial, precum si aparatura de spalare-dezinfectare si sterilizare a instrumentelor destinate utilizarii in activitatile medicale si de laborator (Miele Professional).Compania Miele, fondata in 1899, are opt filiale de productie in Germania si cate o filiala in fiecare dintre tarile urmatoare: Austria, Cehia, China si Romania. Cifra de afaceri a companiei in anul 2018/19 a crescut la aproximativ 4,16 miliarde de euro, cu 71% vanzari in afara Germaniei. Miele este reprezentata prin filiale proprii si de importatori in aproape 100 de tari.Compania Miele se afla in proprietatea celei de-a patra generatie a familiei fondatoare, are o forta de munca de aproximativ 20.200 de persoane, cu 11.050 de angajati in Germania. Sediul companiei se afla in Gutersloh/Westphalia, Germania.