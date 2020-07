6 idei pentru un birou curat

Pentru a-ti veni in ajutor, iti oferim cateva sfaturi despre cum iti poti pastra biroul bine pus la punct, de la inceputul pana la finalul programului.Pentru a pastra cat mai mult timp biroul curat si ordonat nu trebuie sa lasi sa se adune lucruri si documente de care nu mai ai nevoie. De aceea, fa-ti un obicei din a te debarasa imediat de tot ceea ce devine inutil, pentru ca, amanand aceasta operatiune, lucrurile nefolositoare vor ajunge sa iti umple biroul si sa te incurce din ce in ce mai rau. Orice document de care nu mai ai nevoie, orice pix rupt sau orice ambalaj trebuie sa ajunga cat mai repede la gunoi, cel mai tarziu la sfarsitul zilei.Stim ca esti nerabdator sa pleci acasa la finalul unei zile de lucru, insa incearca sa mai intarzii cateva minute pentru a-ti pune lucrurile in ordine pe birou inainte de a iesi pe usa. Deschide geamul pentru a aerisi si aseaza toate lucrurile la locul lor, aruncand tot ceea ce nu iti mai trebuie. Nu e un efort prea mare, iar astfel nu vei mai fi nevoit sa iti incepi ziua urmatoare punand lucrurile in ordine inainte de a te apuca de treaba.Intr-un birou ordonat, fiecare lucru si document trebuie sa aiba locul sau bine definit, unde sa il poti gasi cu usurinta atunci cand ai nevoie de el. Cel mai bine este sa amenajezi spatii distincte pentru fiecare din aceste elemente cu care lucrezi. Pentru indosarierea documentelor, iti recomandam bibliorafturile de pe Grandoffice.ro , care reprezinta solutia optima pentru pastrarea si transportul acestora. Mai ai nevoie de cateva dulapuri sau fisete pentru celelalte elemente de birotica, astfel incat masa de lucru sa ramana cat mai libera.Chiar daca deadline-urile te preseaza si nu iti vezi capul e treburi, nu e o idee buna sa salvezi timp servind masa de pranz direct in birou. Mirosul de mancare care va persista in incapere, firimiturile si eventuale "accidente" datorate varsarii unui pahar cu apa vor altera considerabil atmosfera de lucru.Totusi, in cazul in care nu ai nicio alta alternativa, protejeaza suprafata biroului acoperindu-l cu o fata de masa sau cu orice altceva. De asemenea, tine cat mai departe sucul sau cafeaua de laptopul de pe birou, iar dupa ce termin de mancat, asigura-te ca nu au ramas firimituri in urma ta.Chiar daca exista personal insarcinat cu curatenia in cadrul firmei, este bine sa verifici saptamanal daca nu cumva s-a asezat praful pe mobila si in zonele mai putin accesibile din birou. Daca observi ca s-a depus praful, fa-ti timp intr-o pauza de masa pentru a-l sterge cu o laveta sau un servetel umed.Pentru a pastra a atmosfera proaspata in birou nu ar fi rau sa il decorezi cu cateva ghivece cu plante sau macar cu o vaza cu flori. Si mai bine ar fi daca ti-ai putea amenaja un colt verde in care te vei putea si relaxa pe parcursul zilei, atunci cand simti nevoie unei pauze.Respectand aceste reguli simple, vei fi mai putin stresat la munca, iar asta te va ajuta sa devii mai eficient, cu toate beneficiile care deriva de aici.