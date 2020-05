A fost suspendata autorizatia de functionare a teraselor din Herastrau care au facut petreceri ad-hoc cu aglomeratie, muzica si dans

Ziare.

"Masura pe care am aplicat-o este in concordanta cu realitatea descoperita la fata locului, si anume faptul ca, desi era de evidenta ordonanta de guvern care pentru aceasta perioada interzice deschiderea teraselor, pana la adoptarea proiectului de lege care va reglementa acest tip de activitate in starea de alerta, acestia, intelegand sa nu respecte toate aceste obligatii, au procedat asa cum s-a putut vedea in filmarile puse la dispozitie de televiziuni. Masura a fost acea de suspendare a activitatii pana pe data 30 a acestei luni, data cu care se suspenda si starea de alerta si, practic, orice fel de masura speciala care a fost luata in aceasta perioada.Aceasta a constat intr-o masura aditionala, pentru a descuraja orice astfel de activitate, de comportament, care nu face decat sa duca la aparitia de noi focare. Trebuie sa intelegem faptul ca responsabilitatea este cuvantul care trebuie sa guverneze aceasta perioada, nu inconstienta pe care ati putut sa o vedeti din partea proprietarilor acestor terase", a precizat viceprimarul Capitalei.Aurelian Badulescu a adaugat ca aceste unitati nu puteau sa comercializeze in regim de take away, deoarece nu erau autorizate sa vanda mancare la pachet."Le-am suspendat autorizatia de functionare pentru terasa, deci nu mai pot desfasura activitati afara din restaurant, ca sa nu mai spuna ca dansii au vandut take away. Ce take away? Ele nu sunt autorizate sa vanda mancare la pachet. Aceste doua localuri sunt autorizate pentru vanzarea de alimente in salon sau pe terasa. Conform ordonantei guvernului, raportat la starea de alerta, nu aveau voie sa deschida aceste puncte de vanzare. (...)Odata cu terminarea starii de alerta, de drept, autorizatia va fi valida. (...) Dar daca luni sau marti intra proiectul de lege care reglementeaza deschiderea teraselor, tot de drept, ea este valida, dar cu respectarea conditiilor care vor fi stabilite de Ministerul de Interne si de Ministerul Sanatatii", a declarat Badulescu.