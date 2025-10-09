A inceput procesul falimentului Parmalat

Vineri, 14 Martie 2008, ora 13:07
1706 citiri
A inceput procesul falimentului Parmalat

Procesul privind falimentul financiar al gigantului agro-alimentar Parmalat a inceput in Italia. Falimentul companiei italiene este considerat a fi unul din cele mai mari scandaluri financiare din Europa. Pe banca acuzatilor se afla 55 de inculpati, iar partea civila este reprezentata de sute de persoane, anunta The Money Channel.

Trustul Parmalat avea 350.000 de angajati si reprezentante in peste 30 de tari, inclusiv in Romania.

Scandalul a izbucnit la sfarsitul anului 2003, cand in contabilitatea grupului a fost descoperita o gaura de peste 14 miliarde de euro.

In falimentul care a urmat, peste 130 de mii de italieni au pierdut economiile depuse in conturile firmei.

Alte doua procese, privind exclusiv aspectele financiare ale falimentului, sunt in curs de desfasurare la Milano. In acestea sunt implicate banci importante acuzate ca au finantat trustul italian, cu toate ca stiau ca este insolvabil.

Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
Încă o autostradă ar urma să lege regiunea Moldovei de restul țării. După A7 (Ploiești-Pașcani), care leagă Muntenia de Moldova, A13 (Sibiu-Bacău) este mult așteptată. De la Sibiu...
Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei
Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei
Romaero a primit din partea Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) scrisoarea oficială de emitere a certificatului de autorizare Part 21G, care atestă capacitatea companiei de a produce...
#Parmalat, #faliment, #proces , #firma
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum arata Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. "Avalansa" de reactii dupa o poza: "Ce Dumnezeu s-a intamplat cu el?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  2. BNR menține dobânda – TradeVille
  3. Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei
  4. O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
  5. Atac cibernetic care lovește peste 70.000 de utilizatori Discord. Hackerii susțin că au pus mâna pe 1,5 TB de date, inclusiv două milioane de poze
  6. Următorul pas în reciclare după capacul care nu se desprinde de sticlă. Schimbările așteptate până în 2030
  7. O floare găsită în deșert ar putea ajuta agricultura să facă față secetei. Care sunt elementele unice ale plantei pe care le-au descoperit cercetătorii
  8. Cât câștigă muncitorii străini care se angajează în țara noastră și ce domenii aleg: ”Sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici”
  9. Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
  10. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”