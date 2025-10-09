A inceput procesul falimentului Parmalat

Procesul privind falimentul financiar al gigantului agro-alimentar Parmalat a inceput in Italia. Falimentul companiei italiene este considerat a fi unul din cele mai mari scandaluri financiare din Europa. Pe banca acuzatilor se afla 55 de inculpati, iar partea civila este reprezentata de sute de persoane, anunta The Money Channel.

Trustul Parmalat avea 350.000 de angajati si reprezentante in peste 30 de tari, inclusiv in Romania.

Scandalul a izbucnit la sfarsitul anului 2003, cand in contabilitatea grupului a fost descoperita o gaura de peste 14 miliarde de euro.

In falimentul care a urmat, peste 130 de mii de italieni au pierdut economiile depuse in conturile firmei.

Alte doua procese, privind exclusiv aspectele financiare ale falimentului, sunt in curs de desfasurare la Milano. In acestea sunt implicate banci importante acuzate ca au finantat trustul italian, cu toate ca stiau ca este insolvabil.

