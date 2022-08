Asiguratorii romani repara masinile in Ungaria

Companiile de asigurari sunt nemultumite de colaborarea cu service-urile autohtone, care lucreaza cu 30% mai scump si de doua ori mai incet decat cele din Ungaria.

"Compania Omniasig a experimentat reparatii in service-uri din strainatate. Mai precis, in Ungaria. Costurile sunt mult mai mici. In plus, ai garantia pieselor de origine totala la orice marca, fie ca este BMW, Mercedes, Audi si altele. Nu ne dorim sa facem o regula din a duce la reparatii masinile in Ungaria", a declarat Liviu Stoicescu, director in cadrul Omniasig, citat de Gandul.

Potrivit acestuia, experimentele realizate de companie au aratat ca in service-urile unguresti reparatiile dureaza mai putin iar preturile sunt cu 30% mai mici.

Pe de alta parte, reprezentantii asociatiei service-urilor romanesti spun ca nemultumirea aratata de Omniasig este doar un pretext pentru a mari primele de asigurare la Casco si RCA si pentru a obtine preturi mai bune de la service-uri pentru piesele de schimb si manopera.

"Nu am vazut masini reparate in Ungaria. Este doar un pretext ca asiguratorii sa majoreze primele de asigurare la Casco si RCA. Cat priveste faptul ca service-urile ar majora nejustificat facturile, de cand s-a introdus audatex-ul - un soft folosit in domeniul lichidarii daunelor din Romania - costurile sunt cele recomandate de producatori, atat la manopera cat si la piesele de schimb", a declarat Cristian Muntean, presedintele asociatiei service-urilor, citat de Gandul.

In timp ce diferendul dintre asiguratori si mecanici continua, multi soferi prefera sa mearga la service-uri independente care au, de regula, tarfie cu pana la 50% mai mici.

Ads