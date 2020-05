Aventurile lui Piticot sau antreprenoriatul propriei vieti

Te lovesti de zidurile cetatii din Tara lui Piticot. Stai un tur.

Ai prins un inorog. Incaleca pe el si sari la nr 12

Balaurul te invinge in lupta. Intoarce-te la nr 1

Ai ajuns in gradina fermecata. Prinzi puteri magice si zbori la nr 19.

Te-ai ratacit in tara lui Aladin. Intoarce-te la nr 13.

Cei fascinati de o varietate mare de lucruri, domenii, pe care autorul ii aseamana cu vulpea;

Cei pentru care totul se invarte in jurul unui singur sistem, unei specializari, asemanati de autor cu ariciul.

Georgeta Dendrino este vicepresedinte global al Professional Women's Network, membra a boardului Asociatiei pentru Valori in Educatie, director general si actionar al Interact Business Communication. Lider experimentat, cu istoric demonstrat al activitatii in industria de formare profesionala si coaching, a fost business coach pentru Cartier Women's Initiative Awards, avand experienta in dezvoltarea managementului executiv, imbunatatirea performantei, dezvoltarea carierei, consultanta in Resurse Umane si dezvoltare de stategii de afaceri. Este antreprenor si absolventa a Executive Master in Coaching and Consulting for Change la Insead, in Franta. Este pasionata de scris, dezvoltare personala si profesionala, mentorat, coaching pentru managementul executiv, educatie si leadership.

Ziare.

com

Cand eram profesoara, aruncam materialele pe care le construiam intr-un an pentru ca imi propusesem sa nu ma culc pe o ureche, sa fiu mereu in pas cu vremurile, sa nu ruginesc.Apoi, la Interact, s-au intamplat multe, atat la nivel economic, cat si la nivel micro, de firma, care mi-au dat sentimentul de reinceput. Au fost zile cand parca eram in Ziua Cartitei. In alte dati ma simteam ca un Hopa Mitica; cadeam intr-o zi, dar a doua zi ma ridicam si o luam de la capat. Poate uneori un Hopa Mitica obosit, crapat, dar care mereu se ridica.Cam asa percep viata antreprenoriala in Romania. Au fost perioade de avans, apoi perioade de stagnare, de regres, apoi iar de avans; oarecum, ca in Aventurile lui Piticot:Si asa mai departe...Dincolo de greutatile uneori inerente, cred ca atitudinea antreprenoriala e necesara in felul in care ne gandim viata profesionala.Citeam in cartea 'The Hedgehog and the Fox' a lui Isaiah Berlin despre doua tipuri de indivizi:Vulpea e agila, abila, se misca repede, lateral, se adapteaza repede, reprezinta interesul pentru mai multe domenii de expertiza.Ariciul reprezinta specializare pe un domeniu, dedicarea, miscarea in profunzime.Sunt doua atitudini de care e nevoie, cred, ca sa fim relevanti in acest secol. E bine sa iti urmezi talentul innascut, daca ai unul, specializarea ta initiala, sa te perfectionezi, insa, in acelasi timp, e de dorit, de cele mai multe ori, sa explorezi si alte domenii, sa faci miscari laterale, sa explorezi interdisciplinaritatea.Timpurile evolueaza atat de rapid incat ceea ce ai invatat in facultate devine, in multe domenii, invechit in cativa ani.Cheia sta in atitudinea noastra fata de vremuri.Imi amintesc de afirmatia lui Miron Costin, cronicarul: "Nu sint vremurile sub om, e bietul om sub vremuri". Da, dar bietul om are cheia de a se misca printre vremuri.