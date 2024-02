Avon, amendata de americani pentru ca a dat mita in China - Afla suma uriasa

Compania americana de produse cosmetice Avon a fost amendata cu 135 milioane de dolari de catre autoritatile din Statele Unite pentru ca unii angajati ai subsidiarei din China au dat mita oficialilor de la Beijing.

Ea va fi supusa unei monitorizari externe si va fi obligata sa adopte practici riguroase de control si sa evite sa comita alte nereguli in urmatorii trei ani.

Investigatia, care dureaza de sase ani, a aratat ca trei directori ai Avon China si doi avocati au dat mita 8 milioane de dolari din 2004 pana in 2008, sub forma de cadouri, pentru a obtine licente directe de vanzare in aceasta tara.

Ei au oferit oficialilor de la Beijing mai multe cadouri scumpe, precum bilete de avion sau produse Louis Vuitton, Gucci si Tiffany, potrivit BBC.

Avon este cea mai mare companie de vanzari directe a produselor cosmetice, cu venituri anuale ce depasesc 10 miliarde de dolari, insa se confrunta cu probleme in ultimii ani, inregistrand o crestere anemica in unele piete importante.

China a interzis vanzarea directa in 1998, insa dupa cativa ani a revenit asupra acestei decizii, iar Avon a fost prima companie care a primit o licenta pentru vanzari directe, in 2006.

