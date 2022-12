Brasov: Incasarile din turism au scazut cu 25% fata de 2008

Incasarile din turism in Brasov in primele zece luni ale 2009 au scazut cu 25%, de la 1,075 milioane in primele zece luni ale anului trecut la 814.641 in acest an.

Cea mai mare scadere s-a inregistrat la numarul innoptarilor strainilor care au vizitat judetul Brasov, de la 224.609 la 151.234, informeaza Buna ziua Brasov.

In ceea ce priveste numarul innoptarilor turistilor romani care au sosit in unitatile de cazare din Brasov, acesta a scazut de la 851.093 la 663.407.

Numarul total al turistilor care au vizitat judetul Brasov in primele zece luni ale lui 2009 a scazut cu 22,9%, de la 489.711 la 377.444 de persoane. Scaderea numarului turistilor straini care au vizitat judetul Brasov a fost de doar 14%, de la 6.992 la 6.013.

In luna octombrie s-a inregistrat o scadere a numarului turistilor cu 20,5%, de la 50.656 la 40.293.

