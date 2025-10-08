Cartel la firmele de taxi din Bucuresti si Ilfov: Amenzi de peste 2,26 milioane de lei - S-au inteles pe tarife (Video)

Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi de peste 2,26 milioane de lei opt firme de taxi din Bucuresti si Ilfov, pentru ca s-au organizat intr-o intelegere de tip cartel, referitoare la tarifele practicate.

"Legea Concurentei interzice orice intelegeri exprese sau tacite si orice practici concertate care conduc la denaturarea concurentei pe o piata.

Fiecare intreprindere trebuie sa isi stabileasca in mod independent politica de tarife in functie de structura costurilor implicate de desfasurarea activitatii si nu prin coordonare cu alte intreprinderi concurente", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Companiile sanctionate, care detineau circa 70% din piata la momentul intelegerii, sunt:

1. SC PELICANUL GRUP TAXI SRL - 107 809 lei (24 039 euro) ;

2. SC PELICANUL GRUP INTERNATIONAL FILIALA BUCURESTI - 1396 lei (311 euro) ;

3. SC MERIDIAN TAXI SRL - 173 040 lei (38 584 euro) ;

4. SC MERIDIAN TAXI PLUS - 46 658 lei (10 404 euro) ;

5. SC AUTOCOBALCESCU SRL - 1 685 491 lei (375 831 euro) ;

6. SC CONFORT TAXI SRL - 4569 lei (1019 euro) ;

7. SC CRISTAXI SERVICE SRL - 219 586 lei (48 963 euro) ;

8. SC GRUP AS 2000 TRANSCOM SRL - 26 326 lei (5870 euro).

Companiile sanctionate s-au inteles sa aplice toate un singur tarif, eliminand astfel concurenta care ar fi dus la un pret mai mic.

"Pentru o parte importanta dintre cei prezenti in piata, in principal pentru cei autorizati in Ilfov si al caror acces in Bucuresti a suscitat numeroase dezbateri, aceasta actiune a constat, la momentul respectiv, intr-o majorare de pret, care a privat astfel beneficiarii serviciilor de taxi de preturi mai mici, rezultate din concurenta manifestata pana atunci.

Ulterior, peste 90% din piata s-a aliniat tarifului unic stabilit cei implicati in intelegerea anticoncurentiala, fiind eliminata orice forma de concurenta prin pret intre acestia", se arata in comunicat.

In aceeasi perioada in care firmele s-au organizat in cartel au fost initiate in Parlament demersuri pentru modificarea Legii taximetriei in sensul, printre altele, al permiterii accesului in Bucuresti al transportatorilor autorizati in Ilfov.

"Trebuie mentionat faptul ca, actiunile autoritatilor de autorizare, dar si anumite prevederi legislative care faciliteaza schimbul de informatii sensibile intre intreprinderi concurente (prin consultarea acestora, grupate in asociatii, in materie de tarif maxim), au favorizat respectivul comportament anticoncurential", mai atrage atentia Consiliul Concurentei.

Pe langa sanctiunile aplicate, insitutia va formula "recomandari autoritatilor de autorizare si reglementare referitoare la modalitatea de organizare si gestionare a serviciilor de transport de persoane in regim de taxi in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, dar si factorilor decidenti implicati in legiferarea acestui domeniu la nivel national".

C.P.

