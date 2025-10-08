Cartel la firmele de taxi din Bucuresti si Ilfov: Amenzi de peste 2,26 milioane de lei - S-au inteles pe tarife (Video)

Joi, 08 Ianuarie 2015, ora 20:21
5498 citiri
Cartel la firmele de taxi din Bucuresti si Ilfov: Amenzi de peste 2,26 milioane de lei - S-au inteles pe tarife (Video)
Foto: Ziare.com

Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi de peste 2,26 milioane de lei opt firme de taxi din Bucuresti si Ilfov, pentru ca s-au organizat intr-o intelegere de tip cartel, referitoare la tarifele practicate.

"Legea Concurentei interzice orice intelegeri exprese sau tacite si orice practici concertate care conduc la denaturarea concurentei pe o piata.

Fiecare intreprindere trebuie sa isi stabileasca in mod independent politica de tarife in functie de structura costurilor implicate de desfasurarea activitatii si nu prin coordonare cu alte intreprinderi concurente", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Companiile sanctionate, care detineau circa 70% din piata la momentul intelegerii, sunt:

  • 1. SC PELICANUL GRUP TAXI SRL - 107 809 lei (24 039 euro) ;
  • 2. SC PELICANUL GRUP INTERNATIONAL FILIALA BUCURESTI - 1396 lei (311 euro) ;
  • 3. SC MERIDIAN TAXI SRL - 173 040 lei (38 584 euro) ;
  • 4. SC MERIDIAN TAXI PLUS - 46 658 lei (10 404 euro) ;
  • 5. SC AUTOCOBALCESCU SRL - 1 685 491 lei (375 831 euro) ;
  • 6. SC CONFORT TAXI SRL - 4569 lei (1019 euro) ;
  • 7. SC CRISTAXI SERVICE SRL - 219 586 lei (48 963 euro) ;
  • 8. SC GRUP AS 2000 TRANSCOM SRL - 26 326 lei (5870 euro).

    • Companiile sanctionate s-au inteles sa aplice toate un singur tarif, eliminand astfel concurenta care ar fi dus la un pret mai mic.

    "Pentru o parte importanta dintre cei prezenti in piata, in principal pentru cei autorizati in Ilfov si al caror acces in Bucuresti a suscitat numeroase dezbateri, aceasta actiune a constat, la momentul respectiv, intr-o majorare de pret, care a privat astfel beneficiarii serviciilor de taxi de preturi mai mici, rezultate din concurenta manifestata pana atunci.

    Ulterior, peste 90% din piata s-a aliniat tarifului unic stabilit cei implicati in intelegerea anticoncurentiala, fiind eliminata orice forma de concurenta prin pret intre acestia", se arata in comunicat.

    In aceeasi perioada in care firmele s-au organizat in cartel au fost initiate in Parlament demersuri pentru modificarea Legii taximetriei in sensul, printre altele, al permiterii accesului in Bucuresti al transportatorilor autorizati in Ilfov.

    "Trebuie mentionat faptul ca, actiunile autoritatilor de autorizare, dar si anumite prevederi legislative care faciliteaza schimbul de informatii sensibile intre intreprinderi concurente (prin consultarea acestora, grupate in asociatii, in materie de tarif maxim), au favorizat respectivul comportament anticoncurential", mai atrage atentia Consiliul Concurentei.

    Pe langa sanctiunile aplicate, insitutia va formula "recomandari autoritatilor de autorizare si reglementare referitoare la modalitatea de organizare si gestionare a serviciilor de transport de persoane in regim de taxi in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, dar si factorilor decidenti implicati in legiferarea acestui domeniu la nivel national".

    C.P.

    UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
    UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
    Uniunea Europeană, care vrea să recupereze decalajul față de Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale (AI), a lansat miercuri două planuri strategice pentru a accelera...
    UPDATE BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Consultant fiscal: ”Inflația este sus și în creștere”
    UPDATE BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Consultant fiscal: ”Inflația este sus și în creștere”
    BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, a anunțat instituția miercuri, 8 octombrie. Decizia luată de Consiliul de Administraţie al BNR...
    #cartel taxi amenzi, #cartel taxi Bucuresti, #cartel taxi Concurenta , #firma
    Parteneri Ziare.Com
    Digi24.ro
    Temperatura optima in casa toamna: La cate grade recomanda medicii specialisti sa setezi centrala termica pentru un somn odihnitor
    OrangeSport.ro
    Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
    DigiSport.ro
    Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani

    Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

    Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
    1. UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
    2. Young Entrepreneur Generation (YEnG), programul care îi învață pe tineri cum să devină antreprenori, deschide înscrierile pentru anul școlar 2025-2026
    3. UPDATE BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Consultant fiscal: ”Inflația este sus și în creștere”
    4. Autostrada care trece Carpații prinde contur. Au început lucrările la tunelul Robești, primul din secțiunea montană Boița – Cornetu
    5. Partidul AUR vrea să umble la procentul de produse marcă proprie pe care le pot vinde supermarketurile, deși acestea sunt cele mai ieftine
    6. UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România
    7. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
    8. Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările
    9. Windows 11 primește un dark mode complet. Interfață uniformă și consum redus pe ecranele OLED
    10. Finanțare-record semnată de Ilie Bolojan: Autostrada A1 Sibiu–Pitești primește sprijin european de un miliard de euro