Cat de mult conteaza hostingul in succesul unui blog

Cele doua forme de exprimare online se pot combina fericit, in sensul ca o forma solida de dezvoltare este spre exemplu un website propriu, un blog, unde pot fi postate inclusiv materiale de tip vlog. Cert este ca existenta unui website dedicat, pe o platforma de tip Wordpress , permite o crestere mai buna in timp si o flexibilitate mai mare in formele de expunere. Un blog poate atrage mai multe tipuri de venituri, de la advertoriale, recenzii platite, articole cu linkuri SEO, bannere, afilieri, concursuri sponsorizate, pana la video-uri usor de distribuit pe Facebook si nu numai.Un blog de succes tine de aplicarea anumitor standarde de dezvoltare, dar si de o reteta personala inspirata - acel "ingredient secret" care face diferenta intre un blog oarecare si unul care atrage urmaritori, cititori fideli, care creeaza buzz in social media prin distribuiri naturale. Cum sa ai un blog de succes? Sunt multe conditii, iar una dintre cele mai importante (si adesea ignorate de bloggerii la inceput de drum) este web hostingul.Ce rol atat de important are gazduirea web pentru un blog performant? Evident ca alegerea unui plan de hosting de foarte buna calitate nu garanteaza succesul unui blog. Insa existenta unui asemenea serviciu web permite dezvoltarea corecta a blogului si evita ratarea unor sanse din cauza problemelor tehnice. Cea mai buna varianta se poate gasi de exemplu pe reviewhosting.ro , un comparator de servicii de gazduire web unde analiza se face inclusiv de catre utilizatori, acordandu-se note pentru toate caracteristicile ofertelor. Se iau in considerare multe criterii, de la fiabilitate si uptime, pana la suport tehnic (necesar in mod normal in sistem 24 / 7), diverse facilitati si evident preturi.Cum ajuta, concret, o buna solutie de hosting, dezvoltarea unui blog de succes? Este important ca uptime-ul sa fie unul aproape de maxim, adica peste 99,9%. Astfel, in orice moment in care un utilizator ajunge pe website, sa poata sa il acceseze. Conteaza si experienta in sine, viteza de incarcare a websiteului, navigarea prin pagini, vizualizarea optima a continutului de orice fel, inclusiv video.Utilizatorul va interactiona corect cu websiteul si va putea chiar distribui unele materiale, care la randul lor vor genera vizitatori noi. Cand un blog are momente in care nu poate fi accesat, tot efortul de promovare si toata cresterea potentiala narurala via retele sociala sunt anulate de dificultatile tehnice. In lumea de astazi, viteza este o necesitate, timpul are o valoare imensa, iar utilizatorul de internet sanctioneaza rapid un website lent prin parasirea lui si evitarea acestuia.Hostingul are legatura si cu optimizarea SEO. Robotii motoarelor de cautare penalizeaza website-urile pe care le gasesc offiline si astfel indexarea acestora poate fi mult mai slaba decat a website-urilor cu gazduire web performanta. In concluzie, un blog de succes are nevoie de o baza solida, care sa nu compromita sansele de dezvoltare din motive tehnice. Planul de web hosting trebuie ales cu grija, nu este o simpla formalitate.