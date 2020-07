Ce pantofi purtam in functie de tinuta si ocazie

Ce pantofi ar trebui sa porti in functie de hainele pe care le alegi in diferite ocazii? Exista cateva reguli stricte, pe care daca le respecti nu vei gresi niciodata. Prima regula e ca alegerile pe care le faci sa te reprezinte. Nu purta tocuri de 10 centimetri, daca in viata de zi cu zi pantofii sport sunt cei mai buni prieteni ai tai. Limiteaza-te la a fi eleganta intr-o pereche de sandale cu toc de 5.De cealalta parte, daca outfitul ales de tine este simplist si totusi iti doresti un aer chic, atunci pantofii pot salva situatia. O pereche de stiletto, platforme colorate, pantofi masculini din lac sau o pereche de ciocate de vara sunt o alegere buna. Gasesti modelele preferate din care te poti inspira in colectia Michael Kors . Secretul este sa combini cu succes pantofii cu piesele vestimentare si in functie de ocazie. Iata cateva sfaturi:Femeile care adora blugii asortati cu tricouri simple si comode au in garderoba numeroase perechi de pantofi sport. Tenisi, sneakersi sau pantofi cu talpa usor inalta, toate aceste modele sunt ideale pentru tinute casual, de zi. Le poti purta in timpul liber sau la job, acolo unde nu se impune adoptarea unui stil office.La fel de confortabile si potrivite pentru iesiri in oras, la terase sau chiar la petreceri in aer liber sunt sandalele cu platforma. O rochie fluida, de vara, o camasa din denim legata in talie si o geanta mica, de purtat pe umar vor compune tinuta ideala de asortat cu platforme. In plus, acest tip de pantofi este potrivit pentru femeile minione, pentru ca ofera impresia de inaltime. Daca esti mica de statura, opteaza pentru barete nude, acest mic truc este adesea folosit pentru senzatia de alungire a picioarelor.Femeile de afaceri sau cele care au joburi ce presupun adoptarea unui stil office stiu deja ca pantofii stiletto nu au cum sa lipseasca. Tocurile inalte te vor ajuta sa obtii un look impecabil, indiferent ca porti o fusta conica si o camasa alba, o rochie in linii drepte sau un costum cu croiala masculina. Eleganta este la loc de cinste atunci cand pui in picioare pantofi cu toc inalt. Daca ai ales nuante neutre pentru hainele tale, vei merge intotdeauna la sigur cu o pereche de pantofi rosii din piele intoarsa. La extrema cealalta, in situatia in care outfitul ales este deja incarcat, cu stiletto nude nu vei da niciodata gres. Ba mai mult, vei inspira eleganta si incredere!O ocazie speciala, precum o petrecere de nunta, botez, aniversare sau chiar o gala presupune alegerea unei tinute elegante si a pantofilor potriviti. O rochie pretioasa, dintr-un material fin ca matasea sau dantela se potriveste cu sandale atent selectionate. In general, daca alegi sa porti rochie lunga, pana-n pamant, devine obligatoriu sa porti incaltaminte decupata. Astfel, sandalele devin cea mai inspirata alegere. Opteaza pentru toc inalt, insa suficient de comod cat sa te poti simti in largul tau intreaga noapte.In cazul in care decizi sa porti negru, atunci poti alege sandale cu detalii metalice sau chiar intr-o culoare puternica, pentru a iesi in evidenta. Fucsia, mustar, verde smarald, toate din piele intoarsa, sunt de luat in calcul daca piesa de rezistenta a tinutei tale vor fi pantofii.Ce porti in functie de tinuta aleasa, dar mai ales de ocazie? E lesne de inteles ca nu vei merge la o plimbare lunga, in parc sau pe plaja, purtand tocuri, la fel cum niciodata pantofii sport nu se vor potrivi unei petreceri de seara.