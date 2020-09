Ce trebuie sa stie companiile despre schimbarea providerului de cloud - Gomag a implementat migrarea in 48 de ore

Totusi, exista si varianta in care schimbarea providerului de cloud vine ca o consecinta normala a cresterii business-ului. Gomag , platforma de ecommerce romaneasca nr. 1, cu peste 1700 de magazine online in portofoliu si peste 2,7 mil de useri care viziteaza lunar magazinele online din platforma, a trecut recent printr-o astfel de migrare. Cresterea business-ului cu peste 60% a determinat schimbarea providerului de cloud, pentru a evita situatia in care volumul mare de magazine online deschise in ultimele luni ar afecta business-urile clientilor.Primii pasi spre migrare au fost facuti inca de la inceputul lunii iunie, si conform planului de implementare, finalizarea era programata pentru prima parte a lunii octombrie. Totusi, o situatie neprevazuta a constrans echipa Gomag sa finalizeze migrarea in 48 de ore. Realizarea intregului proces cu succes intr-o perioada extrem de scurta a fost posibila prin colaborarea cu Bunnyshell, o echipa de experti pe partea de cloud deployment & cloud management ", a declarat Aurelian Motica, CTO si co-fondator Gomag.", a declarat Cosmin Daraban, CEO sI co-fondator Gomag.Cu o crestere de 100% estimata pentru 2020, compania din Baia Mare are in plan sa se extinda si in afara Romaniei, in mai multe datacentere din tari europene pentru a putea servi mai bine numarului tot mai mare de clienti care aleg sa isi deschida magazine online pe platforma de ecommerce.Investitiile Gomag in infrastructura de cloud in ultimul an au depasit 120.000 de euro. Dupa aceasta actiune urmeaza noi investitii care vor permite platformei sa ofere cele mai performante servicii. Gomag este o platforma construita de la zero de o echipa romaneasca, si are un ecosistem foarte bine format, platforma fiind conectata la intreaga infrastructura de ecommerce din Romania: furnizori de servicii, firme de curierat, procesatori de plati online, marketplace-uri s.a.m.d. In plus, echipa Gomag ofera o solutie completa, nu doar o platforma de ecommerce, oferind o conexiune intre client si furnizorii de servicii, cum ar fi partenerii specializati in marketing etc.