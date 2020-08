Cea mai buna oferta Last Minute din vara aceasta va aduce o reducere de pana la 30% pentru inscriere la LINK Academy

Grabiti-va, aceasta oferta extraordinara dureaza doar pana pe 31 august!Pandemia de coronavirus nu a stricat doar multe planuri pentru concediu. Companiile care au avut succes pana ieri, se inchid, multi oameni au ramas fara job, iar multi lucreaza doar pentru o parte din salariul de dinainte.In acelasi timp, angajatii in sectorul IT nu trebuie sa-si faca griji − toate cercetarile anticipeaza o crestere sigura a joburilor din acest domeniu, iar salariile sunt in continuare printre cele mai mari.Expertii IT castiga si cateva salarii lunarii medii (chiar si incepatorii castiga in jur de doua salarii si jumatate lunare medii) si nu trebuie sa astepte un job - jobul ii asteapta pe ei.De aceea, LINK Academy, scoala internationala de IT care deja de ani de zile scolarizeaza cu succes personalul pentru cele mai bine platite joburi din zilele noastre, a decis ca pentru vara aceasta sa pregateasca o oferta speciala Last minute, care, cu o economie mare, va ofera posibilitatea ca si voi sa pasiti in lumea IT interesanta in doar 12 luni de scolarizare.Ofertele de angajare in domeniile tehnologiei informatiei cresc in mod constant, asadar, in prezent, fiecare al cincilea anunt este destinat expertilor IT. O astfel de statistica arata cel mai bine ca oricine are cunostintele necesare si abilitati practice isi poate gasi un job foarte usor si poate incepe sa castige foarte bine.Desi multi cred ca pentru a lucra in sectorul IT este nevoie de facultate, in realitate nu este cazul. In jur de 70% dintre programatori (cel mai bine platiti experti IT) din lume nu au terminat o facultate in acest domeniu. Pentru lucrul in IT, cele mai importante sunt cunostintele practice, pe care le poate dobandi oricine, indiferent de experienta avuta.Viitorii experti in IT la LINK Academy pot alege unul din cele mai importante 6 programe de scolarizare. In functie de domeniul IT care ii intereseaza si atrage cel mai mult, cursantii pot alege: programare, administrare de retea, design, IT business, Design 3D si CAD, sau totusi dezvoltarea aplicatiilor mobile. Orice ati alege, nu veti da gres, deoarece fiecare dintre aceste ocupatii garanteaza un job foarte bun si castiguri mari - inca de la inceput.Daca alegeti scolarizarea la LINK Academy, alegeti si modul de frecventare a cursurilor - din clasa sau de acasa.Cursurile in clasa sunt bazate pe minimul de teorie si maximul de practica. Studiul se bazeaza pe taskuri si proiecte cu care va pregatiti foarte repede pentru a face singur munca de viitor.Cursurile se desfasoara la Bucuresti, de 2 pana la 3 ori pe saptamana, a cate 4 ore. Fiecare cursant are propriul calculator pe care isi rezolva taskurile independent.Daca va place sa aveti libertate mai mare in studiu, sau nu vreti sa veniti la curs, toate cunostintele si abilitatile, dar si diplome profitabile le puteti obtine invatand online - din orice oras, orice tara, cu ajutorul unicului LINK Academy Distance Learning System, care se dezvolta de peste 20 de ani.Studiul online include lectii si materiale online, cursuri live stream, tutoriale audio si video, contact cu coordonatori in timp real, teste interactive pentru verificarea cunostintelor... Ca si cum ati fi prezenti in clasa. Este suficient sa aveti un calculator si internet.LINK Academy este singura institutie din tara care detine toate autorizatiile departamentului Cambridge pentru examene internationale si de la patru companii globale de IT pentru pregatirea cursantilor dupa programul avansat pentru tehnologia de calculator.Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk, Cisco, MikroTik si Cambridge sunt cateva dintre numeroasele certificari pe care le puteti obtine gratuit in urma scolarizarii la LINK Academy.Acestea vor prezenta o garantie a cunostintelor si va fi un bilet sigur pentru calatoria voastra de succes in IT.Astfel, acesta este doar unul dintre numeroase beneficii avute in cadrul scolarizarii.Daca alegeti ca in anul urmator sa investiti in scolarizarea la LINK Academy, deja din vara urmatoare veti lucra la primele voastre proiecte adevarate si va veti bucura de realizarile muncii voastre, avand in vedere ca multi cursanti LINK Academy incep sa castige deja din timpul scolarizarii.Ganditi-va bine.pe care o puteti alege vara aceasta este cea care va va oferi posibilitatea de a pasi catre un viitor sigur al unui expert in IT foarte bine platit.Grabiti-va, numarul de locuri disponibile este limitat!