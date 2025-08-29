Cerealele - mutant castiga teren in Romania

In acest an, in Romania s-a cultivat de 20 de ori mai mult porumb modificat genetic decat anul trecut, aceasta fiind cea mai mare crestere din Uniunea Europeana.

Romania a avut cea mai mare crestere de culturi OMG (organisme modificate genetic), porumbul modificat genetic fiind recoltat de pe 7.000 de hectare, conform datelor publicate de conform Asociatiei Europene pentru Bioindustrie (Europa Bio). Aceasta inseamna de 20 de ori suprafata cultivata in 2007, conform FrontNews.

Au mai fost cresteri in Cehia, Polonia si Slovacia, in timp ce in Franta culturile au fost interzise in 2008.

Cel mai mare cultivator din Uniunea Europeana ramane Spania, cu peste 79.000 de hectare, in timp ce Germania are numai 3.000, dar se afla in crestere cu 39%.

Anul trecut s-a cultivat pentru prima oara porumb modificat genetic in Romania. Ministerul Agriculturii a raportat 330 hectare, dar nu a indicat foarte exact zonele, ci numai judetele.

