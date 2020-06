Citu a dat detalii despre programul de sustinere a companiilor mari: Va fi operational in cel mult 4 saptamani

Programul pentru companiile mari

Ziare.

com

Florin Citu a afirmat, joi seara, la briefingul de dupa sedinta de guvern, ca Ministerul de Finante a aprobat trei acte normative."In primul rand, o hotarare de guvern prin care am prelungit si amendat un credit mai vechi pe care Romania l-a avut contractat de la Banca Europeana de Investitii din 2008. In 2008 s-a facut acest credit pentru programele POIM. 2 miliarde de euro.Pana anul acesta, au fost trase sume din acest credit de doar 680 milioane de euro, iar dintre acestea 600 miloane de lei erau nealocate. A trebuit sa modificam conditiile si sa cerem aprobarea sa alocam alte proiecte celor 600 milioane de lei si in continuare sa ni se permita sa tragem cei 320 milioane de euro. Astazi a fost aprobata aceasta modificare in sedinta de guvern", a spus el.De asemenea, el a spus ca a fost adoptata ordonanta care aproba normele de aplicare a IMM Invest, mai exact relaxarea conditiilor de participare la acest program."Este vorba despre ce garantii sunt necesare si aici am permis sa fie doar garantii 100% din investitii, pe credite de lucru doar pe soldurile companiilor. Stiti foarte bine, au fost eliminate acele conditii de COVID, deci astazi sa ne asiguram, desi ordonanta a fost aprobata acum o saptamana, vrem sa ne asiguram ca toata lumea este pe aceeasi lungime de unda si conditiile sunt clare, de aplicare la IMM Invest", a explicat el.Totodata, Citu a anuntat ca a fost aprobat memorandumul pentru programul de sustinere a companiilor mari."Stiti foarte bine ca am anuntat de la inceput, si companiile mari din Romania vor beneficia de conditii similare cu IMM-urile.Sunt trei masuri importante aprobate: o garantie in numele si contul statului pentru companiile afectate de pandemia COVID care acopera in proportie de maxim 90% necesarul de garantare, pentru credite noi si credite aprobate de banci comerciale pentru realizarea investitiilor si/sau pentru realizarea activitatilor curente ale companiilor beneficiare, deci garantare de maxim 90 la suta din credite;o a doua masura consta in acordarea de finantari componente de ajutor de stat, in numele si contul statului, pentru companii afectate de pandemia Covid in scopul realizarii investitiilor si/sau pentru sustinerea activitatilor curente.Aici se vede clar ca am invatat din experienta IMM Invest si vrem sa cumulam credite de investitii cu cele de sustinere a activitatii curente, de capital de lucru.Si a treia masura consta in acordarea de produse cu componenta de minimis, respectiv conversarea dobanzii la credite in derulare, subventionarea dobanzilor la credite noi si plafoane de garantare cu componenta de minimis pentru creditele cu capital de lucru acordate de bancile comerciale.Si aici avem o subventionare a dobanzii, exact ca in sistemul minimis. Plafonul este de 8 miliarde de lei cu un efect de multiplicare de aproape 28 miliarde de lei, in economie", a detaliat el.Potrivit lui Citu, beneficiarii acestor produse sunt persoane juridice infiintate in baza legii societatilor nr 31/1990, republicata."(...) se incadreaza in categoria IMM care au cifra de afaceri de peste 20 milioane lei in anul 2019 sau se incadreaza in categoria intreprinderilor mari si aici am adaugat inca o categorie de companii care au fost cumva lasate in afara, companii care sunt afiliate sau partenere si care au peste 250 de angajati. Prin acest program cred ca am cuprins cam toate companiile din Romania care pot sa aiba acces la aceste credite de finantare", a spus el.Citu a precizat ca programul va fi operational in 3 saptamani, maximum o luna.