Colectia Myfashionizer de Rochii cununie civila pentru o zi de neuitat

Ziare.

com

Rochia imaculata cu dantela, alegerea perfecta pentru ziua mult-asteptataFara indoiala, albul ramane in topul preferintelor multor tinere care vor sa-si oficializeze dragostea. Rochia de cununie civila alba midi este o optiune pentru tine. Imaculata, cu dantela fin lucrata, cu model pe bust, care se continua pe manecile lungi, rochita este una dintre cele mai cautate de tinere.Modelul baby doll este unul in trend, desigur, neputand lipsi din colectia Myfashionizer. Rochia poate fi usor purtata de orice domnisoara, mulandu-se perfect pe diferite tipuri de siluete. Usor de imbracat - rochita se inchide la spate cu un fermoar - usor de purtat - fusta iti confera comoditate - aceasta este o tinuta pe care trebuie sa o iei in considerare.Rafinament cu o pata de culoareDin colectia rochiilor pentru cununia civila nu puteau lipsi cele ce denota romantismul. In culoarea dragostei a fost creata rochia eleganta de ocazie roz din dantela si voal. Iata combinatia perfecta pentru evenimentul de neuitat din viata ta.Rochita rafinata te transpune intr-o scena de basm. Eleganta, in stil baby doll, rochita are o tesatura fin lucrata, iar voalul iti confera lejeritate in miscari. Alegerea ta va fi, cu siguranta, apreciata la evenimentul care va ramane imprimat in memoria invitatilor. Rochita de cununie roz este definita de rafinament, o cerinta a momentului unic prin care vei trece.Alb si dantela, combinatia perfectaNu intamplator dantela este asociata cu evenimentele importante din viata oamenilor. Acestui mestesug cu origini vechi i-au fost dedicate capitole intregi in istoria omenirii. Nu e de mirare asadar ca tesatura este aleasa de creatori pentru realizarea unor rochii rafinate care impresioneaza. Rochia de cununie civila eleganta cu dantela, din colectia Myfashionizer, indeplineste criteriul cerut de viitoarele mirese: distinctie in alb. Cu maneci lungi, din dantela, rochita poate fi purtata in orice anotimp. Modern realizata, fusta cu pliuri impresioneaza si iti confera lejeritate.Alegerea rochiei, o "aventura" pe care ti-o vei aminti.Momentul unic prin care treci, in ziua oficializarii relatiei de iubire, trebuie sa aiba puse la punct toate detaliile. Iar aici e vorba si despre tinuta pe care o alegi. Fie ca iti doresti materiale pretioase (dantela, voal), fie un croi modern sau o tinuta clasica ori poate o combinatie intre acestea, cu siguranta vei gasi in catalogul Myfashionizer o rochie pentru cununia civila care sa se ridice la nivelul asteptarilor tale. Poate ti-ai imaginat cum va fi aceasta zi, poate pe parcursul evenimentului vor aparea situatii neprevazute pe care nu le poti controla. Un lucru insa este cert, alegerea rochiei este optiunea ta, iar in magazinul nostru online poti gasi numeroase modele care sa ti se potriveasca. Ziua in care ii spui "Da" iubitului o vei regasi in albumul de fotografii. La fel iti vei aduce aminte de "aventura" gasirii unei rochii potrivite pentru cununia civila.