Compania Amazon, acuzata de legaturi cu neonazistii

Compania Amazon este acuzata de practici abuzive asupra angajatilor ei din mai multe depozite aflate in Germania. In plus, se pare ca unii paznici ai acestora ar avea legaturi neonaziste.

Exista informatii care arata ca paznicii companiei Amazon din Germania ar fi abuzat personalul care a lucrat temporar in unele depozite, scrie Rusia Today.

Intr-un documentar filmat de televiziunea germana ARD se arata care sunt conditiile de lucru in centrele de distributie si ambalare ale companiei Amazon, in timpul Craciunului.

Garzi prea zeloase

Cu prilejul sarbatorilor de iarna, mii de oameni sunt adusi sa lucreze temporar in centrele companiei, deoarece aceasta nu mai poate face fata numarului prea mare de comenzi.

Problemele au aparut atunci cand anumiti angajati desemnati cu pastrarea ordinii au inceput sa ii intimideze pe muncitori. Ei umblau chiar si prin hostelurile in care erau cazati muncitorii, raspandind teama.

"Ne spuneau ca ei sunt politia acolo", isi aminteste o femeie din Spania care a fost angajata in Germania. O alta persoana a spus ca a fost data afara din camera pentru ca a indraznit sa isi usuce hainele pe un calorifer. In plus, garzile obisnuiau sa faca numeroase controale in hostelurile unde erau cazati angajatii, fara sa ii anunte in prealabil.

Un simbol neonazist

In film se poate vedea ca acei barbati angajati sa pastreze ordinea purtau uniforme controversate, create de compania Thor Steinar. Aceste brand a fost interzis in Germania din cauza legaturilor cu neonazistii.

Compania de securitate angajata de Amazon se numea HESS Security, numele venind de la cel al lui Rudolf Hess, unul dintre ajutoarele lui Adolf Hitler si un simbol neonazist.

Replica celor de la Amazon a venit imediat. Compania mentioneaza faptul ca nu tolereaza nicio forma de discriminare sau intimidare asupra angajatilor sai si va investiga aceste aspecte.

Reprezentantii gigantului site de comert on-line au mai spus ca nu au angajat direct compania respectiva de securitate, dar vor lua masurile necesare.

