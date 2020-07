Consumabilele de unica folosinta din hartie pentru o igiena perfecta

Magazinul sanito.ro, este exemplul perfect de furnizor de consumabile pentru curatenie, printre care se numara side la producatori de top.In ziua de astazi, indiferent de spatiul pe care il gestionezi, fie ca este vorba despre un restaurant, o cladire de birouri sau o clinica medicala, trebuie se le oferi celor care iti trec pragul conditiile necesare de curatenie si igiena.In aproape orice local vom gasi dispensere special pentru sapun lichid, produse hartie de unica folosinta si personal care sa se ocupe de curatenie zilnic. Sanito.ro nu ofera doar preturi avantajoase, dar si produse pe masura care pot sa curete si cele mai incapatanate pete. Avand o gama de detergenti de top de la Tork, magazinul poate sa ofere, de la sapun lichid sau crema, dezinfectanti pentru maini, pana la detergenti de rufe, masini si accesorii de curatat suprafete siConsumabilele din hartie comercializate de Sanito.ro sunt rezistente la umezeala si nu prezinta riscul de a se rupe imediat ce au intrat in contact cu mainile ude.Principalele categorii de produse din hartie de unica folosinta ce pot fi achizitionate de pe acest site, sunt urmatoarele:* Hartie Igienica* Prosoape Hartie Pliate* Rola prosop hartie* Role hartie industriala* Servetele de Masa* Servetele Faciale* Role Medicale si prosoape coafor* Fete de masaProsoapele din hartie, datorita faptului ca sunt de unica folosinta, ajuta la o stergere igienica a mainilor, dupa ce acestea au fost spalate cu apa si sapun dezinfectant, prosoapele clasice adunand in timp bacterii si microbi, chiar si dupa cateva utilizari.In spitale, produsele de unica folosinta sunt si mai importante. Aici, igiena si curatenia trebuie realizate in amanunt, deoarece exista multe bacterii si infectii ce se pot raspandi din cauza unei igiene precare. Streptococii, stafilococii sau orice alt tip de microbi si microorganisme se pot transmite si de la o simpla atingere a unei persoane infectate.De aceea, este imperativ sa pastram curatenia la cel mai inalt nivel. Avem nevoie de sapunuri profesionale, de dezinfectanti cu grad ridicat de actiune, detergenti speciali si consumabile de unica folosinta din hartie, toate de cea mai buna calitate. Pentru domeniul medical sunt recomandate si, care acopera igienic paturile pacientilor si care sunt schimbate dupa fiecare pacient.Prosoapele de hartie de la Sanito.ro sunt apreciate de toti cei care le utilizeaza. Acestea pot sa usuce mainile eficient, sa indeparteze bacteriile si sa produca cel mai mic grad de contaminare din mediul umed. Din punct de vedere al igienei, prosoapele de hartie sunt superioare uscatoarelor de maini.Acestea ar trebui recomandate in locatii unde igiena este cruciala, inlcusiv in spitale, clinici, unitati alimentare si multe altele.Pentru a ne pastra sanatatea, igiena este principalul pion de care trebuie sa tinem cont. De aceea, consumabilele de unica folosinta din hartie sunt indispensabile.