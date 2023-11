Croazierele pe Dunare au adus 110.000 de straini in Romania, in 2009

Un numar de aproape 110.000 de turisti straini au ales anul acesta sa viziteze Romania prin intermediul croazierelor pe Dunare.

Criza economica a determinat in 2009 o scadere cu 8 procente fata de anul trecut a numarului turistilor straini care au ajuns in Romania pe vase de croaziera, pe Dunare, insa operatorii de turism asteapta in 2010 o crestere de circa 10% a rezervarilor, transmiteMediafax .

"Noi (n.r. Karpaten) am avut, in acest an, pe croaziere in Romania, aproximativ 94.450 de turisti straini, iar numarul total al turistilor ajunsi in tara noastra, pe croaziere, in 2009, este de aproximativ 110.000 de persoane", a declarat Gheorghe Marginean, presedintele agentiei Karpaten Turism, ce acopera 80% din segmentul croazierelor.

Potrivit lui Marginean, cei 110.000 de turisti au platit pentru o croaziera, in medie, 900 de euro, conditii in care piata de profil ajunge sa se ridice la o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro.

