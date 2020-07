Cum alegi cel mai bun dezinfectant maini

Majoritatea dezinfectantilor de maini contin isopropanol, ethanol, n-propanol sau o combinatie dintre aceste ingrediente. Alcoolul are un efect biocid excelent, datorita abilitatii sale de a denatura proteinele.Nu toti dezinfectantii pentru maini sunt la fel de eficienti, deoarece sunt fabricati utilizand retete diferite. Una dintre diferente apare la concentratia de alcool, care poate varia de la 60% la 95%. Mai mult alcool nu inseamna neaparat ca produsul este mai bun sau mai eficient, deoarece o concentratie mai mica de apa in formula poate chiar sa reduca efectul de denaturare a proteinelor. Concentratia de alcool optima este de 70%.In general, dezinfectantii de maini pe baza de alcool isopropilic sunt mai ieftini, insa, fiind vorba despre un alcool sintetic, ei au un miros mai intepator, pot avea efecte daunatoare asupra pielii si pot provoca iritatii.Ideal este sa alegeti un dezinfectant maini pe baza de alcool etilic (ethanol ). Acesta este mult mai prietenos cu pielea, are un miros mai discret si este mai eficient.Dezinfectantii de maini sunt disponibili sub mai multe forme: lichid, gel sau spuma. Dezinfectantul spuma nu este foarte des utilizat, datorita pretului considerabil mai mare. Varianta recomandata si preferata este sub forma de gel dezinfectant, deoarece ofera o acoperire eficienta a pielii si reduce risipa si varsarile accidentale, intalnite foarte des in cazul dezinfectantilor lichizi.Unul dintre cele mai comune mituri despre dezinfectantii de maini este ca utilizarea lor in mod frecvent usuca pielea mainilor. Este adevarat faptul ca alcoolul, in forma lui pura, nu este bun pentru piele. Alcoolul pur elimina apa din piele si o usuca. Astfel, se dezvolta micro-crapaturi, care pot duce la aparitia de eczeme sau inflamatie. De aceea, este foarte importanta folosirea unui dezinfectant pentru maini, cu o formula avansata, care sa contina agenti de hidratare si emolienti eficienti. De asemenea, dezinfectantii de maini pe baza de ethanol sunt mult mai putin agresivi cu pielea.Modul in care aplici dezinfectantul de maini este la fel de important ca si alegerea lui. Cei mai buni dezinfectanti de maini au un timp de actiune de aproximativ 30 de secunde. Pentru ca actiunea sa fie eficienta, trebuie sa ne asiguram ca gelul dezinfectant ne-a acoperit palmele, degetele (insclusiv in zonele de sub unghii) si incheieturile. Dupa aplicarea unei cantitati suficiente de gel dezinfectant in palme, mainile, degetele si incheieturile trebuie frecate pana la uscarea completa. Niciodata sa nu stergeti dezinfectantul de pe maini, deoarece ii veti reduce efectul.In functie de formule si testarile care s-au facut pentru acreditare, dezinfectantii de maini sunt eficienti pentru diferite tipuri de miro-organisme.Dezinfectant virucid - are efect de a neutralizare virusurilor (ex: virus gripal, SARS-CoV-2)Dezinfectant bactericid - are efect de neutralizare a bacteriilor (ex: E.Coli, Staphylococcus aureus)Dezinfectant fungicid & levuricid - are efect de neutralizare a fungilor (ciuperci - ex: Candida Albicans)Dezinfectantii de maini profesionali acopera intregul spectru de mai sus - au efect virucid, bactericid si fungicid.Se recomanda ca intotdeauna sa alegeti un dezinfectant de maini avizat de Ministerul Sanatatii din Romania - Comisia Biocide, deoarece acest aviz pentru biocide confirma faptul ca produsul a fost testat si certificat conform normelor in vigoare.