Cum functioneaza serviciile IT de externalizare?

Externalizarea unui serviciu este una dintre cele mai intalnite practici in lumea afacerilor. Aceasta presupune angajarea unei firme sau a unei persoane pentru a presta servicii sau pentru a crea bunuri care, pana atunci, erau realizate de angajatii companiei. Vazuta in principal ca o masura de reducere a costurilor, externalizarea serviciilor se practica in companiile din intreaga lume.Domeniul IT este, fara indoiala, serviciul care este cel mai adesea externalizat, principalul motiv fiind reducerea costurilor companiei si obtinerea unor servicii calitative si performante. Externalizarea IT este urmata imediat de externalizarea serviciilor contabile, marketing, achizitii sau cele ce au legatura cu resursele umane. Cum toate acestea se indreapta cu pasi rapizi spre o digitalizare globala, nu este o surpriza faptul ca vor merge mana in mana cu domeniul IT.In principal, odata optat pentru externalizarea serviciilor IT poti fi sigur ca de toate problemele din acest domeniu se vor ocupa specialisti, fara sa mai necesite atentia ta suplimentara.- Atunci cand personalul din cadrul companiei tale nu este specializat in domeniul IT. Este greu sa gasesti adevaratii specialisti in IT care sa poata face performanta atat local, cat si remote. Atunci cand ai nevoie de astfel de servicii, o varianta viabila este sa apelezi la serviciile unei companii specializate. Spre exemplu, daca alegi, companie cu peste 10 ani experienta in domeniu, vei bifa cresterea productivitatii si a eficientei.- Daca ai nevoie de suport si consultanta constant, in mod categoric apelarea catre ajutorul oferit de o firma specializata poate fi solutia salvatoare.- Lasand la o parte criteriile ce tin de performanta si calitatea serviciilor oferite, principalul avantaj pe care ti-l oferta externalizarea serviciilor IT este cel al reducerii costurilor. Un angajat sau un intreg departament va costa in mod categoric mai mult decat externalizarea serviciilor catre o firma de IT. Firma de IT va face o oferta personalizata in baza numarului de angajati, numarului de calculatoare sau volumului de munca. In asa fel, costurile acestui tip de abonament sunt in primul rand mai reduse si in al doilea rand mai previzibile si constante.O firma ce activeaza pe un singur domeniu, cum ar fi cel de IT, va avea, fara indoiala, personal mai specializat, mai la curent cu ultimele tehnologii sau cu schimbarea de norme.- Pastrarea in siguranta a datelor aflate pe computerele companiei si imbunatatirea sigurantei.- Mentenanta calculatoarelor, serverelor, telefoanelor, tabletelor, a imprimantelor sau copiatoarelor dar si a softurilor acestora atat local cat si remote, unde e posibil.- Back-up, recuperari de date sau stergerea definitiva a acestora.In plus, pe langa cele cateva servicii mentionate mai sus, o firma specializata pe IT va oferi companiei solutii IT pertinente. Acestea vor raspunde rapid feedback-ului clientilor, te vor ajuta sa economisesti timp si bani si vor maximiza performanta.Dupa cum observi, serviciile IT externalizate cu Unity Solutions sunt un plus adus firmei tale din toate punctele de vedere: calitate superioara a serviciilor, reducerea costurilor si solutii de ultima generatie.