Cum poti deveni specialist responsabil cu protectia datelor?

Astfel, in multe companii, in special in cele din domeniul bancar, farmaceutic, medical sau e-commmerce, sunt create, constant, pozitii speciale prin care sa fie asigurata conformarea potrivit Regulamentului UE 2016/679. Asadar, sansele de a te angaja repede ca specialist DPO sunt destul de ridicate.Chiar daca ocupi deja un post, poti fi, in acelasi timp, specialist in protectia datelor in compania in care lucrezi sau poti fi Data Protection Officer cu norma intreaga. Nu este obligatoriu sa fii absolvent de Drept pentru a deveni expert in implementarea GDPR in companii, ci trebuie sa ai cunostinte privind protectia datelor, pe care le poti obtine rapid daca urmezi un curs DPO . In acest mod, iti vei creste, considerabil, sansele sa obtii jobul de Data Protection Officer, mai ales ca multe companii il considera un avantaj in alegerea candidatului ideal, potrivit mai multor anunturi de angajare.Cum functia de responsabil cu protectia datelor nu poate fi ocupata de manageri sau alta persoana cu putere de decizie, tendinta este ca firmele sa creeze posturi noi si sa angajeze, in cele mai multe cazuri, specialisti DPO din afara companiei. Asadar, printr-un curs de profil, nu doar ca ai sanse mari sa gasesti un astfel de job, ci sa iti construiesti o cariera solida ca specialist GDPR.Bazat pe vaste informatii privind GDPR, un curs DPO dureaza, in general, intre doua si cinci zile, in functie de impartirea modulelor, si este atat teoretic, cat si practic. In urma cursului, vei sti tot ce presupune pozitia de responsabil cu protectia datelor, inclusiv fisa postului, vei afla care sunt bazele legale privind prelucrarea datelor, vei sti care sunt drepturile si obligatiile tale ca specialist si vei sti cum sa comunici cu managerii companiei, respectiv cum sa gestionezi relatia cu Autoritatea de Supraveghere. Asadar, vei acumula toate cunostintele necesare pentru a avea succes in functia de Data Protection Officer.Retine ca, odata ce devii specialist in protectia datelor personale, detii un rol strategic in companie. Prin urmare, responsabilitatile care iti revin au ca scop protejarea intereselor firmei prin respectarea normelor GDPR. Mai exact, ca expert DPO, vei monitoriza respectare GDPR, vei analiza si evalua riscurile de prelucrare a datelor si vei informa si vei consilia departamentele si angajatii cu privire la folosirea datelor personale.Daca inca nu esti convins ca poti face cariera ca ofiter de protectie a datelor, afla ca nu doar obligativitatea firmelor de a numi cu DPO face ca acest post sa fie unul esential intr-o companie, ci si faptul ca neconformarea GDPR atrage amenzi usturatoare, de pana la 10 milioane Euro sau 2% din cifra de afaceri sau de pana la 20 milioane Euro sau 4% din cifra de afaceri. In astfel de conditii, rolul tau de responsabil DPO este primordial pentru protejarea companiei in care vei lucra.In prezent, multe companii, in special corporatiile mari, au nevoie de mai multi specialisti DPO pentru a se asigura ca regulamentul GDPR este implementat ca la carte. Asadar, chiar daca pornesti de pe o pozitie de junior, exista mari sanse sa avansezi in functie. Asa ca un curs de specialitate este doar inceputul unui viitor promitator intr-o activitate atat de importanta in mediul de business.