Cum sa montezi corect plasa de gard sudata

➔ Capsator pentru plasa de gard➔ Cleste pentru taiat sarma➔ Cazma➔ Fir cu plumb➔ Ciocan pentru zidarie➔ Ciubar➔ Ruleta (de cel putin 10 metri)➔ Mistrie➔ Cheie reglabila➔ Cleste patent➔ Rulou de plasa de sudata➔ Tarusi din lemn➔ Picheti➔ Stalpi oblici (de sprijin)➔ Stalpi de colt➔ Stalpi intermediari➔ Nisip➔ Ciment➔ Sfoara de marcaj➔ Fir de tensiune➔ Suporti de tensionare (pentru firul de tensiune)➔ Bare de tensiune➔ Agrafe galvanizate➔ Suruburi cu cap hexagonal➔ Piulite1. Trage cu atentie o linie de montare a gardului din plasa sudata prin infigerea unui tarus la fiecare capat al liniei.2. Intinde o sfoara intre tarusi.3. Marcheaza locurile pentru montarea stalpilor intermediari prin plantarea unor picheti din 2 in 2 metri.4. Asambleaza stalpii de colt pentru a putea marca pozitia gaurilor pentru stalpii de sprijin.5. Sapa o gaura de aproximativ 40 cm adancime si putin mai lata decat cazmaua pe locul fiecarui stalp.6. Introdu fiecare stalp la 10 cm adancime si fixeaza-l cu ciment. Foloseste ciment cu uscare rapida si amesteca-l cu pietris in beton pentru a avea ulterior repere precise pentru plantarea stalpilor intermediari.7. Este recomandat sa fixezi mai intai stalpii de la colturile terenului.8. Intinde sfoara de marcat intre stalpii de pe colturi (montati si fixati).9. Betoneaza si restul stalpilor, cei intermediari. Aliniaza-i dupa sfoara si verifica-le verticalitatea cu ajutorul firului cu plumb.10. Lasa betonul sa faca priza si sa se usuce timp de 3-4 zile.Cum se monteaza plasa de gard sudata?1. Fixeaza suporturile de tensionare pe stalpii de pe colturi cu suruburi si piulite.2. Fixeaza fiecare fir de tensiune prin gaura ce-i corespunde in fiecare stalp.3. Pe stalpul de pornire, trece firul prin gaura, apoi fa o mica bucla si, cu un cleste patent, indoaie-l in jurul sau si in sus.4. Trece firul prin gaurile potrivite din fiecare stalp intermediar si de colt pana ajungi inapoi la stalpul de pornire.5. Angajeaza extremitatea firului in mecanismul suportului de tensionare si intoarce arcul de tensionare cu cheia reglabila pentru a intinde treptat firul.6. Fixeaza o bara de tensiune in primul rand de ochiuri ale plasei sudate.7. Ataseaza bara de stalpul de pornire.8. Desfasoara plasa, incepand de la stalpul de pornire.9. Asaza plasa pe stalpi si fixeaz-o provizoriu de firele de tensiune si de stalpi cu bucati de sarma.10. Fixeaza plasa sudata cu fire de legatura si agrafe pe care le dispui la fiecare 50 cm.Atunci cand achizitionezi plasa sudata, citeste cu atentie sfaturile si recomandarile producatorului.