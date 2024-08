Cursa directa Bucuresti-Alexandroupolis

Compania aeriana elena Sky Express isi deschide aripile catre Romania prin inaugurarea unei curse directe Alexandroupolis - Bucuresti.

Initiativa face parte dintr-un proiect in care trei nume din domenii diferite isi reunesc fortele in vederea unui parteneriat de succes: prefectura elena din Evrou - Alexandroupolis, compania aeriana Sky Express si Connective Communication Services pentru asigurarea comunicarii, potrivit unui comunicat al companiei Sky Express.

Scopul proiectului este acela de a redeschide granitele intre cele Grecia si Romania prin intermediul unor avantaje din domenii comune, precum: turismul, cultura, afacerile.

Obiectivul principal este acela de a atrage atentia entitatilor atat private, cat si publice din ambele tari, data fiind implicarea asteptata din partea a diverse companii, institutii, grupuri de afaceri locale, organizatii (de turism, de cultura, sportive), reprezentanti ai administratiilor de Stat, investitori.

In premiera asadar, una dintre cele mai interesante destinatii turistice grecesti - orasul Alexandroupolis - si capitala Romaniei isi asuma astfel un rol major in interconectarea activa cu Europa, deschizand in acelasi timp calea catre un parteneriat bilateral complex.

Prin referintele sale unice, precum propriile elemente de istorie si traditie, alaturi de cele din vecinatate, ca delta din Evros ce uneste trei tari: Bulgaria, Turcia, Grecia , Muzeul Matasii din Soufli, rezervatia naturala Natura 2000 din Orestiada sau vecinatatea cu insula Samothraki recomanda portul-granita al nord-estului tarii drept destinatie-cheie a turismului in Grecia.

"Ne bucuram sa reunim nu doar puncte esentiale in domeniul turistic, ci si sa oferim ocazia schimburilor de experiente culturale si de afaceri dintre cele doua tari prin intermediul liniei noastre aeriene directe intre Alexandroupolis si Bucuresti", a declarat domnul Miltiadis Tsagarakis, Director General si Comandant Sky Express, cu ocazia anuntului oficial.

"Cursele vor fi asigurate cu aeronave sigure si luxoase precum Jetstream 41, a cate 30 de locuri fiecare, durata zborului intre cele doua orase fiind de o ora si cincisprezece minute, aceeasi practic dintre Heraklion si Alexandroupolis - pe care operam deja", a adaugat comandantul flotei Sky Express.

In prima faza, compania aeriana a programat doua curse saptamanal, in fiecare marti si vineri, cu orarul de plecare: Alexandroupolis, 10:15 a.m. si Bucuresti, 12:30 p.m.

