De ce mochetele sunt cele mai bune pentru camera copiilor?

Aceste optiuni functioneaza din punctul de vedere al practicabilitatii, insa nu asigura niciun fel de confort si asta nu este in regula. Asadar, o pardoseala prietenoasa pentru copii presupune un echilibru delicat intre durabilitate si confort.Copiii mici iti vor supune podeaua la diverse abuzuri: mancare varsata, abraziune cu diverse obiecte dure, lichide ce pateaza precum sucul de fructe, culorile tempera sau plastilina moale. Atunci cand alegi cea mai buna mocheta pentru copii, rezistenta la pete, durabilitatea si moliciunea sunt caracteristicile cheie pe care ar trebui sa le aiba o mocheta. Mochetele sunt facute din mai multe tipuri de fibre ce fac, cu siguranta, o mare diferenta in performantele lor. Exista trei tipuri populare de fibre dintre care sa alegi: PET (poliester), nailon si triexta PTT (fibra inventata de DuPont, aceeasi companie responsabila de inventarea fibrei de nailon).Toate aceste fibre sunt 100% anorganice. Si lana este o fibra populara pentru mochete, dar nu este cea mai buna optiune pentru casele cu copii.Mochetele din fibre PET sunt rezonabile la pret, ecologice si se remarca prin durabilitatea si rezistenta la pete.Mochetele din fibre de nailon stabilesc standardul pentru moliciune, frumusete si durabilitate indelungata.Mochetele din fibre triexta sunt unice prin faptul ca combina durabilitatea exceptionala cu protectia nelimitata la pete si murdarie - nicio alta fibra nu are aceste caracteristici.Viziteaza Biokarpet.ro si alege din gama larga de mochete pentru camera copiilor , din fibre sintetice cu efecte antibacteriane si antistatice, moi si stimulante pentru joaca lor.Chiar daca podeaua acoperita in mod omogen, fara locuri de intrerupere, pentru intreaga casa este adesea un obiectiv al persoanei ce-si asuma rolul de designer de interior, podeaua camerei copiilor trebuie acoperita in mod diferit fata de pardoseala din restul casei. Exista motive serioase pentru acest lucru: baile sunt acoperite cu materiale impermeabile, iar bucatariile primesc podele durabile pentru a rezista la volumul mare de trafic.In consecinta, camerele pentru copii pot fi amenajate diferit, avand in vedere nevoile specifice ale acestora. Pana la urma, casele si apartamentele nu sunt creatii statice - ele sunt flexibile, adaptandu-se la nevoile locatarilor.Dar care sunt cele mai bune mochete pentru camera copiilor? Copiii, de la stadiul de bebelusi ce se tarasc (intre 6 si 9 luni) si pana la sfarsitul anilor de facut activitati pe podea (8-10 ani) au nevoie de confort, caldura si moliciune. Uneori, podeaua acoperita cu mocheta va oferi mai mult confort parintilor decat copiilor - parintii care se joaca cu copiii lor pe jos rareori adora podele din tari si reci din ceramica, portelan sau piatra.Durabilitatea si mentinerea curateniei sunt, de asemenea, factori importanti in alegerea ta. Zgarieturile si loviturile de impact sunt de rutina pentru pardoseaua din camera copiilor, ca si cum ai avea un caine foarte activ. Copiii, de asemenea, fac multa mizerie si dezordine in fiecare zi. Daca pui pariu ca vei educa copiii sa nu faca mizerie pe podeaua ta din material pretios, considera ca deja l-ai pierdut.De cand suntem nevoiti sa lucram mai mult de acasa, tine cont ca sunetul se transmite intre etajele unei case sau intre peretii unui apartament. Daca o camera in care doresti liniste, cum ar fi biroul de lucru sau camera de relaxare, este situata sub sau langa camera copilului, izolarea fonica conteaza foarte mult si vei dori sa uiti de parchet si sa alegi ceva mai moale, cum ar fi mocheta.Asadar, iata motivele pentru care mocheta este cea mai buna optiune pentru camera copilului tau. Rasfoieste oferta online de pe Biokarpet.ro si nu uita sa-l implici si pe copil in alegerea culori sau modelului - va fi super incantat!