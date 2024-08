Din 2010 putem importa gaze si de la unguri

Conducta care face legatura intre sistemul romanesc si cel din Ungaria de transport al gazelor s-ar putea deschise de la 1 ianuarie, dupa ce s-a lucrat la ea timp de aproape zece ani.

Romania va iesi cu ajutorul acestei conducte de sub monopolul Rusiei in ceea ce priveste importurile de gaze naturale. Tara noastra ar putea evita o situatie ca cea de anul trecut, cand livrarile rusesti au fost sistate pe fondul conflictelor dintre Moscova si Kiev.

Pentru inceput, sensul de transport va fi doar dinspre Ungaria catre Romania, iar in momentul in care pretul gazelor din productia interna va fi liberalizat, se vor crea si conditiile tehnice pentru export.

"Potrivit planurilor, conducta de interconectare va fi operationala la 1 ianuarie. In prima etapa, capacitatea va fi de 200.000 metri cubi pe ora (adica ne-ar putea asigura circa o zecime din necesarul mediu anual de gaz - n.r.)", a declarat Janos Zsuga, CEO al FGSZ Ltd, compania de transport al gazelor din Ungaria, pentru Evenimentul Zilei.

Printre companiile care au precontracte de rezervare pe tronsonul romanesc se numara E.ON Gaz Romania, GDF SUEZ Energy Romania, Petrom Gas si MOL Energy Trade Ltd, potrivit Transgaz.

De pe Teritporiul Ungariei, firmele sunt E.ON Natural Gas Trade, Econgas (unde OMV are 50% - n.r.), GDF SUEZ, MOL Energy Trade si Global NRG, potrivit datelor primite de la FGSZ.

Oficialii E.ON Gaz Romania sustin ca sunt discutii cu Transgaz pentru finalizarea con tractului de rezervare a capacitatii de transport pentru portiunea de conducta incepand cu 1 iulie 2010.

