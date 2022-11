Disponibilizarile vor continua si in 2010

Mai mult de un sfert dintre angajatori iau in calcul disponibilizari de personal si in 2010, estimand ca actuala criza economica se va prelungi si anul urmator.

Oamenii de afaceri invoca instabilitatea politica, restantele fiscale si posibila crestere a impozitelor, scrie Adevarul.

Conform unui sondaj dat publicitatii marti de catre Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR), o treime dintre proprietarii de firme mici si mijlocii recunosc ca nu pot face fata obligatiilor fiscale si 16% nu-si pot achita datoriile catre banci.

In privinta acestui sfarsit de an, singurii optimisti raman comerciantii care spera sa scoata profit in perioada Sarbatorilor de iarna.

La polul opus se regasesc managerii de companii din domeniul constructiilor sau al prestarii serviciilor, care arata ca aceasta iarna va fi deosebit de grea.

