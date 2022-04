Efectele crizei: sanatatea e subreda, industria farmaceutica prospera

Criza are un impact major asupra sanatatii romanilor care iau tot mai multe medicamente. Asa ca unele dintre cele mai profitabile companii in aceste vremuri sunt cele din industria medicamentelor.

Aceasta se reflecta intrucatva si in evolutia lor la bursa. Biofarm, Antibiotice si Sicomed sunt printre putinele companii tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti care au inregistrat o crestere valorica a afacerilor in primul trimestru din acest an, dupa cum reiese din rezultatele lor financiare publicate de BVB.

O alta exceptie este compania Transgaz, ale carei afaceri sunt infloritoare, chiar si pe timp de criza. In schimb, in general, companiile listate la BVB au avut in primele trei luni venituri mai mici cu 25% fata de perioada similara din 2008. Aceasta evolutie negativa a fost influentata de emitenti incadrati in sectorul producatorilor de bunuri de folosinta indelungata, bunuri de larg consum, energie, servicii, transporturi.

"Este pentru prima data dupa foarte multi ani in care avem o asemenea evolutie trimestriala, chiar si in trimestrul al patrulea din 2008 emitentii BVB consemnand per total o crestere de 8,5% a veniturilor totale incasate", sunt de parere analistii de la Intercapital Invest.

Situatia este normala si arata caracterul ciclic al multor companii de la BVB, scaderea veniturilor acestora fiind prevazuta in conditii de recesiune economica. De altfel, trendul de crestere inceput in luna februarie da acum semne de slabiciune, in perioada urmatoare fiind posibila o evolutie in anumite limite a cotatiilor.

Daca la inceputul saptamanii trecute valoarea tranzactiilor era una ridicata, spre sfarsitul acesteia valorile au revenit la niveluri mai scazute, aratand faptul ca entuziasmul in piata a devenit unul mai redus.

"Atat indicii locali cat si indicii principali externi sunt in zone de rezistenta puternica si orice scenariu este posibil in perioada urmatoare", sustin analistii citati.

Potrivit acestora, daca vom mai avea sedinte de corectii, acestea vor fi de scurta durata, slabiciunea trendului de crestere nedatorandu-se scaderii optimismului pe bursa ci unor factori fundamentali, legat de performante versus evolutie la bursa a companiilor listate.

Astfel, revenirea din ultimele doua luni a avut loc pe estimari si pe sentimentul ca bursele au scazut prea mult, neavand la baza o concretizare de iesire din situatia de criza economica.

