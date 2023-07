Ernst & Young: Viitorul financiar al Naftogaz este incert

Viitorul financiar al companiei ucrainene de stat Naftogaz este nesigur din cauza ca autoritatile de la Kiev nu au ajuns inca la un acord in legatura cu pretul de import al gazelor naturale rusesti in 2009 si totodata grupul are de achitat o serie de datorii.

Naftogaz se afla in centrul unei dispute cu Rusia, legata de datorii si de pretul gazelor de import, ce a dus la sistarea tranzitului de gaz prin Ucraina si a afectat alte 18 tari din Europa, informeaza Reuters.

Ernst & Young, firma ce se ocupa de auditul Naftogaz, a anuntat ca lipsa unui plan financiar si nesiguranta in ceea ce priveste preturile, precum si nivelul sustinerii asigurate de catre stat, "ar putea ridica indoieli semnificative in legatura cu posibilitatile grupului de a continua sa functioneze".

Raportul Ernst & Young a fost publicat duminica pe pagina oficiala de internet Naftogaz si arata ca firma de stat trebuie sa achite in septembrie eurobonduri de 500 milioane dolari.

Rapoartele din 2007 trebuiau sa fie publicate vara trecuta, insa detinatorii de obligatiuni au hotarat sa ofere grupului ragaz pana la sfarsitul lui 2008 pentru publicarea acestora.

Documentele arata ca Naftogaz a inregistrat in 2007 o pierdere de 66 milioane hrivne (8,57 milioane dolari la actualul curs valutar), comparativ cu pierderile de 2,2 miliarde hrivne din 2006, in contextul in care veniturile au crescut si deprecierea proprietatilor si a centralelor s-a diminuat.

Stabilitatea financiara a Naftogaz a fost pusa la indoiala dupa crearea a doua firme intermediare in 2006, ce redirectioneaza o parte din venituri. Firmele intermediare au fost create in urma unei dispute similare cu Gazprom, in 2005-2006.

Una dintre intermediare, RosUkrEnergo, a preluat exporturile de gaze ale Naftogaz, iar cealalta, UkrGazEnergo, se ocupa cu vanzarea de gaz catre consumatorii industriali ucraineni.

"Schimbarile mentionate anterior in afacerile grupului au rezultat intr-un nivel insuficient al capitalului de lucru pentru sustinerea operatiunilor si au dus la o lipsa de lichiditate ce a avut o influenta negativa asupra activitatii grupului in 2006 si 2007", a mai anuntat Ernst & Young.

