Fii un sef model, cu un fiset metalic elegant pentru biroul tau!

Chiar daca peste Ocean exista destui lideri excentrici sau atipici, iar Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt doar doua exemple in acest sens, in tara noastra alte calitati sunt mai apreciate.Astfel, un lider trebuie sa aiba un anumit stil vestimentar, de la smart casual la business, un instrument de scris si o masina pe masura valorii sale, dar si un birou curat si ingrijit. De asemenea, pe langa punctualitate si corectitudine, insusirea de a fi ordonat joaca un rol esential in construirea credibilitatii.Tocmai din acest motiv, in articolul de fata iti prezentam unul dintre cele mai elegante si trainice modele de fiset metalic , pe care sa il amplasezi in biroul tau si care sa gazduiasca nenumaratele bibliorafturi cu acte, contracte si alte documente ale firmei tale.Este vorba despre un dulap cu 4 rafturi Eco+, avand dimensiunile de 900 x 400 x 1.800 de milimetri (un volum de 0,64 de metri cubi). Pe langa siguranta pe care ti-o confera, acesta se remarca in primul rand prin simplitatea sa, care il face usor si natural de integrat in orice incapere, indiferent de stilul acesteia (clasic, minimalist, industrial etc.).Acest fiset metalic este fabricat din tabla calitatea I, sudata, cu o grosime de 0,7 milimetri, fiind destinat atat utilizarii comerciale, cat si industriale. El este prevazut cu 4 polite reglabile pe inaltime si tratat cu vopsea ignifuga in camp electrostatic de culoare gri.Pretul unui astfel de dulap este de doar 877,02 lei cu TVA inclus, o reducere de 162,45 de lei de la pretul initial. Mai mult decat atat, daca il vei achizitiona de la Viamond, unul dintre cele mai apreciate magazine online de papetarie, birotica si mobilier de birou, vei primi si 10 bibliorafturi cadou.Fisetul metalic Eco+ are o constructie sudata din otel, cu pereti simpli, si iti va fi livrat in stare complet asamblata. Acesta este dotat cu un sistem de inchidere sus-jos si cu o incuietoare cu 2 chei, dintr-o serie de 3.000 de numere diferite.Usile batante se deschid la 90 de grade, iar politele suporta o greutate maxima de 35 de kilograme fiecare. Dulapul este fabricat conform cerintelor standardului ISO 9001:2000 si acreditat de organismele internationale.Mai mult decat atat, acest fiset metalic este fabricat in Romania, are o greutate neta de 39 de kilograme (fara incarcatura), iar la cerere poate fi echipat cu polite suplimentare.Culoarea standard este gri, insa la cerere poate fi vopsit in urmatoarele nuante: crem (RAL 1015), oranj (RAL 1028), rosu (RAL 3000), albastru (RAL 5015), verde (RAL 6005), gri inchis (RAL 7046), maro (RAL 8016), negru (RAL 9005), argintiu (RAL 9006) sau alb (RAL 9016).Cat despre bibliorafturile oferite cadou, acestea sunt in numar de 10, marmorate, de tip Economy (8 centimetri). Chiar daca documentatia firmei tale este mult mai vasta de atat, cele 10 bibliorafturi care vin alaturi de fisetul metalic reprezinta un bun inceput pentru o organizare mai trainica.