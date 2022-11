Hotel de patru stele in locul Palatului Republicii Socialiste

Noul administrator al "Palatul Republicii Socialiste" din comuna Podari vrea sa construiasca printre masinile de militie si busturile fostilor dictatori un parc acvatic si un centru spa.

Palatul RSR, intampina turistii pe malul Jiului cu o pancarta sustinuta de doi stalpi ce copiaza Coloana Infinitului, pe care scrie: "Bine ati venit, TOVARASI!". De-o parte si de alta a drumului ce duce la palatul comunist, diverse citate din tezele lui Ceausescu de la congresele PCR amintesc de o epoca apusa, noteaza Adevarul.

Omul de afaceri craiovean Costi Gheorghe a preluat complexul de la Dinel Staicu pe o perioada de zece ani, decis sa-l transforme intr-o afacere de succes. El nu va renunta insa la brandul RSR.

"Am in proiect un parc acvatic, dupa modelul celui de la Rimini, o zona rustica cu doua pensiuni, o clinica de infrumusetare, iar parcul il voi redesena dupa modelul celui din fata Cazinoului Monte Carlo. Voi face din Palatul RSR cea mai exclusivista destinatie din sud-estul Romaniei", a precizat Costi Gheorghe.

De altfel, omul de afaceri a pastrat stema Republicii Socialiste Romania in receptia hotelului. "In afaceri exista foarte multe oportunitati, dar trebuie sa stii sa le mirosi. E o investitie in care s-au bagat 5 milioane de dolari.

RSR este un brand la care s-a muncit 50 de ani, si inca este o afacere pentru Romania ca si cult expozitionist", explica noul administrator al domeniului.