Inglodat in datorii, Plafarul este la un pas de faliment

Compania Plafar este la un pas de faliment dupa ce, inglodata in datorii, este chemata in instanta de catre cateva sute de creditori, care revendica aproape un milion de euro.

Nu este pentru prima data cand Plafar risca sa dea faliment. De fiecare data insa, a reusit sa scape prin vanzarea terenurilor si spatiilor comerciale din tara, informeaza Pro Tv.

Totodata, incepand de luni, Plafar are un nou director general, care spera sa salveze firma de la faliment, asta in conditiile in care in urma cu doi ani brandul, alaturi de spatiile comerciale din tara, a fost vandut unei companii farmaceutice.

Pentru o datorie de 12.000 de lei, un cultivator de menta din Galati a cerut in justitie declansarea procedurii de insolventa la Plafar. O cerere similara a fost facuta si de societate.

Judecatorii trebuie sa constate ca firma, patronata de stat, nu mai are bani sa isi plateasca datoriile si sa dispuna "reorganizarea ei judiciara", adica sa o oblige sa isi vanda activele si apoi sa vada daca mai poate ramane pe piata.

Tribunalul Bucuresti va lua o decizie in cazul Plafar peste o luna.