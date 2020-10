Bani europeni pentru firme. Ministerul Economiei lanseaza inscrierile pentru masura "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile"

"Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 1 "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19", a informat ministerul.Formularul electronic de inscriere in cadrul masurii va fi activ pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro/auth/login Formularul de inscriere va ramane activ pana vineri, 16 octombrie 2020, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de inscriere pana la epuizarea bugetului.De asemenea, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a publicat totodata si procedura de lucru privind introducerea solicitarii pentru Schema 1, la link-ul http://www.economie.gov.ro/procedura-de-lucru-privind-introducerea-solicitarii-pentru-schema-1.Ce prevede OUG cu privire la microgranturile din fonduri externe nerambursabile.OUG 130/2020 reglementeaza cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevazuti de actul normativ a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevazute de ordonanta de urgenta se refera la:a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara;b) granturi pentru capital de lucru acordate sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri;c) granturi pentru investitii productive acordate din fonduri externe nerambursabile in baza evaluarii proiectului de investitii depus.Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile- Microgranturile au valoarea de 2.000 euro si se acorda o singura data, sub forma de suma forfetara,.-Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi in cadrul POC 2014-2020 sunt in valoare totala de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se aloca din bugetul POC 2014-2020 si 15.000.000 euro din cofinantarea de la bugetul de stat.ArticolulMicrogranturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari:a) intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;b) PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 a OUGc) PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020.Dovada implicarii in activitatile legate de COVID-19, dar si pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexa la cererea de finantare emis de unitatea sanitara unde a prestat serviciul beneficiarul/directia de sanatate publica judeteana, dupa caz, care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.(2)Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA si CMI.Microgranturile prevazute se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:a) au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;b) au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat prevazuti la art. 5 lit. b) si c);c) isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.(1) Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocarile din fonduri externe nerambursabile pentru sustinerea unor cheltuieli de tipul:a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta , studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaratie pe proprie raspundere prin care isi vor asuma faptul ca utilizarea microgranturilor in alte scopuri decat cele prevazute de OUG atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.