La 1 iunie se redeschid terasele: Regulile stabilite de ANSVSA

clientii cu simptome respiratorii nu vor putea avea acces pe terease,

maximum patru persoane vor putea sta la o masa, daca nu sunt membri ai aceleiasi familii,

este interzis transferul de la o masa la alta a meniurilor, solnitelor sau altor obiecte, iar toate acestea se vor dezinfectata dupa plecarea clientilor de la o masa,

chelnerii trebuie sa poarte masti si manusi,

trebuie reorganizate circuitele de productie si livrare, unde este cazul,

trebuie monitorizata starea de sanatate a angajatilor,

se introduce obligativitatea unui registru de rezervari ale clientilor, pentru ca in cazul aparitiei unei imbolnaviri sa poata fi facuta ancheta epidemiologica,

trebuie luate masuri de respectare a distantei intre angajati sau, daca acest lucru nu este posibil, trebuie luate masuri suplimentare de protectie (reducerea numarului de angajati si lucrul in ture, folosirea de echipament de protectie),

dezinfectarea spatiilor trebuie facuta frecvent,

obligatoriu trebuie sa existe dezinfectant pentru maini la intrarea pe terasa si la grupurile sanitare.

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a adoptat impreuna cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Economiei si Comertului un nou Ordin care stabileste, pe de o parte, cerinte adresate operatorilor din domeniu pentru organizarea si functionarea adecvata a circuitelor de preparare si servire a produselor alimentare in aceste spatii si pentru protectia clientilor si, pe de alta parte, masurile de control stabilite de ANSVSA si MS pentru verificarea modului in care aceste cerinte sunt implementate.Printre masurile care trebuie aplicate de operatorii din acest domeniu, inainte de reluarea activitatilor, se numara: verificarea starii de intretinere a tuturor spatiilor, echipamentelor si ustensilelor necesare pentru desfasurarea activitatilor permise, revizuirea planurilor de igienizare si dezinfectie, in sensul cresterii frecventei acestor actiuni si a realizarii lor cu produse biocide adecvate, verificarea stocurilor de alimente, eliminarea celor care ar putea produce toxiinfectii alimentare si instruirea personalului lucrator privind regulile generale de igiena necesare obtinerii de produse alimentare sigure, precum si cele suplimentare de prevenire a raspandirii virusului SARS - CoV 2.Cerintele care vizeaza asigurarea protectiei clientilor/consumatorilor sunt cele legate de: triajul observational al acestora, realizarea adecvata a dezinfectarii meselor dupa plecarea clientilor, a dezinfectarii tuturor spatiilor/ suprafetelor unde au acces clientii, a ustensilor folosite in timpul servirii meselor, asigurarea cu dispozitive necesare dezinfectarii mainilor clientilor, informarea adecvata a clientilor, precum si asigurarea distantarii fizice, astfel incat sa se evite, pe cat posibil, interactiunea fizica cu si intre clienti.In ce priveste terasele sau spatiile deschise din exterior ale unitatilor de alimentatie publica, inspectorii vor derula, in perioada urmatoare, controale pentru verificarea si consilierea, acolo unde este cazul, a operatorilor din domeniu, precizeaza institutia.Regulile stabilite de ANSVSA vin in completarea celor publicate vineri in Monitorul Oficial , care trebuie respectate de patronii restaurantelor pentru redeschiderea teraselor, incepand cu 1 iunie.Acestea stabilesc ca: