Lenjerii de pat de la cumparamisim.ro

Lenjeria de pat de calitate ajuta la crearea celor mai bune conditii pentru un somn confortabil si sanatos.Principalele criterii pentru alegerea lenjeriei de pat confortabila, sunt proprietatile si caracteristicile materialelor din care este confectionata.Acestea includ: densitatea materialului, moliciunea, finetea, higroscopicitatea, permeabilitatea aerului, conductivitatea vaporilor, incretirea, rezistenta la uzura, mentinerea culorilor.La fel de importante atunci cand alegi un set de lenjerie de pat, sunt caracteristicile fabricarii tesaturilor (selectia materiilor prime, tipuri de tesaturi, metode de vopsire). De asemenea, este importanta calitatea croielii, dimensiunile, designul, si chiar ambalajul.Cele mai populare tipuri de tesaturi pentru lenjerii de pat in magazinul online CumparaMisim.ro sunt cele din bumbac 100%: finet, Ranforce, satin, deluxe, damasc, Percal. Desigur ca poti lua in considerare si materialele mai putin populare, dar totusi, nu sunt atat de practice si confortabile cum sunt cele din magazinul online CumparaMisim.ro.Toate tipurile de lenjerii de pat din bumbac 100% au o higroscopicitate excelenta, adica capacitatea tesaturii de a absorbi apa, precum si permeabilitatea la aer si permeabilitatea la vapori. Este mai bine sa alegi lenjerie de pat marcata 100% bumbac, nu numai pentru adulti, ci si pentru copii.De asemenea, in magazinul online vei beneficia de oferte specialeFinetul este cunoscut ca un material natural, foarte rezistent. Daca eticheta spune "100% bumbac", inseamna ca tesatura nu contine aditivi. Acest material absoarbe perfect umiditatea, respira bine, nu se lipeste de corp, nu aluneca, este confortabil in orice moment al anului: iarna mentine caldura, iar vara mentine corpul uscat.Pe 6 august magazinul online CumparaMisim.ro implineste 6 ani de existenta si cu aceasta ocazie, vei beneficia de oferta. De asemenea, evenimentul poate fi vazut live pe Facebook.Principala diferenta intre Percale si alte tesaturi din bumbac 100% este densitatea ridicata si moliciunea in acelasi timp. Initial, Percale a fost creat pentru cusut parasute si corturi. In mod firesc, proprietatile primare ale materialului au fost densitatea, impermeabilitatea si rezistenta.Dar mai tarziu a fost modificat pentru a face lenjerie de pat de inalta calitate. Lenjeria de pat din Percale poate concura cu satinul si o depaseste prin durabilitate, densitate si, in acelasi timp, prin costul sau mai mic.Citeste si:Ranfors este una dintre cele mai noi tipuri de tesaturi. Este adesea folosit de producatorii turci de lenjerie de pat (Karven), si nu este surprinzator, deoarece Ranfors provine din Turcia.Bumbacul prelucrat si rafinat de inalta calitate, este utilizat pentru fabricarea acestui tip de tesatura. Intreruperea firelor nu este un cruciform clasic, ci unul diagonal, care creeaza un fel de textura Ranfors.Proprietatile sale includ densitate ridicata (120 g / m2), rezistenta la uzura, rigiditate moderata. Suprafata ranforce este mata, confortabila pentru piele.Lenjeriile de pat din Ranforce pe care le gasesti in magazinul online cumparamisim.ro sunt fabricate in Romania, la fabrica Pucioasa.