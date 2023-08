Marile lanturi de magazine risca amenzi record

Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu avertizeaza ca patru mari lanturi de magazine risca sa-si piarda o parte consistenta din cifra anuala de afaceri daca nu renunta la practicile ilegale.

Chiritoiu a precizat ca intelegerile pe care marii comercianti le fac cu furnizorii pentru a se asigura ca preturile de la raft nu vor scadea ar putea atrage sanctiuni importante din partea Consiliului Concurentei, potrivit Realitatea FM.

Potrivit lui Chiritoiu, Consiliul Concurentei insista in acest moment pe langa Guvern si Parlament pentru a grabi intrarea in vigoare a noului Cod de Bune Practici in comert, cu ajutorul caruia organismele abilitate vor putea controla mult mai bine si sanctiona practicile ilegale denuntate de furnizorii si competitorii marilor lanturi comerciale.

