Ministerul Economiei: "Pentru industria HoReCa a fost alocat 1 miliard de lei in 2021 ca ajutor de stat"

"Intotdeauna mi-am dorit sa vad ministri ca inteleg si isi prezinta bugetul. De aceea vreau sa prezint acum in mod 100% transparent bugetul Ministerului Economiei. Ministerul Economiei are un buget de 6,6 miliarde de lei. 92% din el merge pe 3 scheme de ajutor de stat. Cea mai mare schema este cea pentru IMM -uri in context Covid, adica cele trei masuri (microgranturi, capital de lucru si investitii ). Acolo au fost alocati 4,5 miliarde de lei. Din fericire, aceasta schema este suportata 85% din fonduri europene. Doar 15% provine din bani din bugetul de stat, adica din banii contribuabililor", a scris Nasui.A doua cea mai mare cheltuiala a ministerului este schema pentru Horeca. Pentru aceasta industrie a fost alocat 1 miliard de lei. De data aceasta, banii sunt 100% din bugetul de stat, fara fonduri europene, spune ministrul."A treia cea mai mare cheltuiala este restanta pentru schema Start-up Nation. Exista deja deconturi de cheltuieli pentru ele. Pentru asta s-au alocat 635 de milioane de lei. Din nou, banii 100% din bugetul de stat, din banii din taxe si impozite. A patra cea mai mare schema este cea pentru filme. O schema prin care statul da bani studiourilor straine pentru a face filme in Romania. Acolo au fost alocati 100 de milioane de lei, de asemenea 100% pe buget de stat", a detaliat seful de la Economie.Pe aceeasti tema:Acesta a adaugat ca fiecare schema va trebui evaluata, pentru a se vedea daca scopul a fost atins."Evident ca Ministerul Economiei trebuie sa faca si alte lucruri decat sa dea subventii. Fiecare dintre aceste scheme trebuie evaluata si vazut daca si-a atins scopul. Economia reala, cea a micilor antreprenori, care de multe ori nu stiu sa navigheze prin birocratia statului pentru a lua bani pe aceste scheme, are nevoie de mai mult. Are nevoie de debirocratizare si de reducerea poverii fiscale, mai ales pe forta de munca. Doar asa putem sa ajutam economia pe termen lung. Sa avem o tara in care antreprenoriatul sa fie usor si locurile de munca bine platite", a sustinut Claudiu Nasui.Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost lansat joi seara in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, acesta fiind configurat pe o crestere economica de 4,3%.Conform proiectului, bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174,102 miliarde de lei, iar la cheltuieli in suma de 318,456 miliarde de lei credite de angajament si in suma de 261,451 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit de 87,350 miliarde de lei.