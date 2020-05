Munca si studiul in Uniunea Europeana: dezvoltarea diversitatii lingvistice si culturale

Ziare.

In pofida acestui fapt, aproape toti cetatenii Eurpei reusesc sa comunice eficient doar in limba lor materna, chiar daca stiu cel putin o limba straina.Astfel, acestia trebuie sa faca fata provocarii de a-si imbunatati competentele lingvistice pentru a putea depasi barierele lingvistice si pentru a avea flexibilitate in ceea ce priveste alegerea unui loc de munca, a unei institutii de invatamant s.a.m.d..Schimbul masiv de studenti prin programe culturale si de studiu a creat o necesitate noua: dobandirea de competente lingvistice si apelarea la agentii de traduceri specializate pentru traducerea dosarelor.Migrarea a milioane de tineri in strainatate, fie pentru studiu, fie ca sa lucreze, a dus la dezvoltarea masiva a multilingvismului in Uniunea Europeana.Toate agentiile care se ocupa de plasare de forte de munca si programe de studiu in strainatate, au parteneriate cu agentii specializate in servicii lingvistice, traduceri si interpretariat pentru a asigura suportul multilingvistic atat de necesar in aceste cazuri.Tot ce inseamna azi industria lingvistica, de la traduceri medicale , tehnice, la interpretariat si localizare, reprezinta un sector cu un potential imens, cu o crestere extrem de rapida.Tehnologiile dezvoltate in acest sector sunt, de asemenea, in continua evolutie, pentru a putea tine pasul cu o cerere atat de diversificata.Rezultatul firesc este ca si profesia de traducator si interpret evolueaza, iar tehnologia nu face altceva decat sa ii sprijine pe acestia in profesia lor atat de provocatoare.In mileniul III, limbile straine inseamna afaceri, piete internationale si globalizare. Oamenii sunt mai conectati ca niciodata, din orice colt al lumii, din orice cultura.Companiile sunt astfel nevoite sa se adapteze acestui curent multilingvistic si multicultural pentru a-si spori competitivitatea la nivel global.In ultimii ani, companiile chiar au pretentia ca tinerii angajati sa aiba si competente lingvistice, dar exista inca diferente mari de cerere in functie de tara de origine a companiei mama si a industriei in care activeaza.Engleza ramane inca prima si cea mai importanta limba ceruta de angajatori, dar au aparut cereri si pentru limbi mai putin folosite in anii precedenti pe piata muncii cum ar fi italiana, chineza sau chiar japoneza.Diversitatea lingvistica inseamna si migratie: acum sistemele de invatamant din Europa sunt mai multilingvistice ca niciodata.Aceasta tendinta in crestere la nivel European forteaza acum si Romania sa se alinieze si sa ofere cetatenilor straini posibilitatea de a studia in limbi straine si, de ce nu, conditii pentru a crea familii mixte si aici.